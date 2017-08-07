ЦБ РФ установил курс евро с 8 августа в размере 70,8414 руб.

7 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 8 августа, составляет 70,8414 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 84,65 коп.

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Рынок акций РФ завершил торги в понедельник ростом индексов благодаря позитивному открытию торгов на американских фондовых площадках; при этом рост сдерживался снижающейся нефтью. В начале торгов в понедельник европейские фондовые индексы преимущественно повышаются,... В начале торгов в понедельник европейские фондовые индексы преимущественно повышаются,... читать дальше

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Финансовые организации выплатили в США штрафы на сумму свыше $150 млрд по делам, связанным с финансовым кризисом, пишет The Financial Times. Десять лет назад французский BNP Paribas закрыл доступ инвесторам к фондам, специализирующимся на ипотечном кредитовании... Десять лет назад французский BNP Paribas закрыл доступ инвесторам к фондам, специализирующимся на ипотечном кредитовании... читать дальше

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Ответ США на сокращение числа американских дипломатов в России ничего не изменит, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. "Российско-американские отношения после принятия в США закона, вводящего против... "Российско-американские отношения после принятия в США закона, вводящего против... читать дальше

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Tata Steel Ltd., ведущий сталепроизводитель Индии и один из крупнейших в мире, по итогам первого финансового квартала (завершился 30 июня) увеличил чистую прибыль почти в пять раз - до 9,18 млрд рупий ($144 млн) против 1,86 млрд рупий за аналогичный период прошлого года,... читать дальше

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Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева опровергла появившиеся в некоторых СМИ сообщения о том, что исполнительный орган ЕС планирует предложить ввести с 2025 года в Евросоюзе квоты на электромобили и автомобили с низким потреблением горючего. "У Комиссии... "У Комиссии... читать дальше

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Самостоятельные туристы из России могут находиться на египетском курорте Хургада, где замечены белые акулы, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. "Организованных туристов из России там, конечно, нет, но... "Организованных туристов из России там, конечно, нет, но... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) в рамках оферты приобрел 4 млн 418,940 тыс. облигаций 11-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 88,38% бондов... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 88,38% бондов... читать дальше

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Ростехнадзор в сентябре планирует провести проверки четырех рудников и склада компании "АЛРОСА", сообщил "Интерфаксу" представитель службы. "Проверяться будут четыре объекта первого класса опасности: рудник Мирный, рудник Интернациональный, рудник Удачный и склад... "Проверяться будут четыре объекта первого класса опасности: рудник Мирный, рудник Интернациональный, рудник Удачный и склад... читать дальше

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Временная администрация лишенного лицензии Интехбанка (Казань) выявила операции, имеющие признаки сделок, направленных на вывод активов, сообщила пресс-служба Банка России. В частности, речь идет о сделках по кредитованию заемщиков, имеющих сомнительную... В частности, речь идет о сделках по кредитованию заемщиков, имеющих сомнительную... читать дальше

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Компания "Газпром нефть" 4 августа получила прямой доступ к денежному рынку "Московской биржи", разместив средства в депозиты центральному контрагенту, сообщается в пресс-релизе биржи. Московская биржа с 24 июля предоставила российским юрилицам, не являющимся кредитными... Московская биржа с 24 июля предоставила российским юрилицам, не являющимся кредитными... читать дальше

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АО "Открытие холдинг" завершило размещение биржевых облигаций серий БО-П02 - БО-П04 общим объемом 30 млрд рублей, говорится в сообщениях компании. Сбор заявок на бонды прошел 3 августа. Ориентир ставки 1-го купона облигаций всех трех серий составил 11,40-11,80%... Сбор заявок на бонды прошел 3 августа. Ориентир ставки 1-го купона облигаций всех трех серий составил 11,40-11,80%... читать дальше

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Недавно принятый закон о введении США дополнительных санкций в отношении России существенно увеличивает неопределенность для европейских участников газового рынка, говорится в отчете S&P Global Raings, посвященном вопросу поставок российского газа в Европу с свете новых... читать дальше

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Минприроды предлагает установить для городских предприятий определенные квоты выбросов, исходя из общей загрязненности города, и штрафовать за нарушение этих квот, заявил в интервью "Интерфаксу" глава Минприроды Сергей Донской. Данное предложение возникло после того,... Данное предложение возникло после того,... читать дальше

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Министерство финансов Краснодарского края 8 августа с 11:00 до 14:00 МСК проведет сбор заявок на облигации серии 35001 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 8,8-9,0% годовых, что... Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 8,8-9,0% годовых, что... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1894 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0944 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,86 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 59,86 руб.,... читать дальше

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Аавиаперевозчики смогут сэкономить более $35 млрд за счет перехода на авиалайнеры, управлять которыми будет автоматическая система, считают аналитики UBS. Как пишет Financial Times, в таком случае компаниям больше не придется платить пилотам, снизятся затраты на топливо и... читать дальше

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