Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,9241 руб.

7 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 406 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9241 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,91 руб., максимальный - 8,93 руб. Было заключено 30 сделок. Объем торгов составил 95,8 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,925 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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