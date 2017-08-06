ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,6879 руб.

6 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 71,6879 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,48 коп.

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Террористы предприняли в воскресенье попытку атаки на контролируемую верными властям войсками военную базу, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на члена Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо. В соответствии с сообщением чиновника,... читать дальше

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Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) утвердилась в качестве авторитетного регионального объединения, отмечает глава МИД РФ Сергей Лавров. "АСЕАН уверенно утвердился в качестве авторитетного регионального объединения, одного из центров формирующейся (. . .)... читать дальше

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АЛРОСА в течение двух недель произведёт пересмотр параметров производственной деятельности в связи с аварией на руднике "Мир", передаёт пресс-служба алмазодобытчика заявление главы компании Сергей Иванов. "Пересмотр параметров производственной деятельности компании в рамках... читать дальше

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Лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся через месяц в китайском Сямэне, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Предстоят новые контакты, в том числе в Сямэне, это уже будет совсем скоро, через месяц. Мы готовимся к этому очередному саммиту наших руководителей и... читать дальше

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Министерство транспорта РФ не ожидают проблем с поставками железнодорожной техники разработки немецкого концерна Siemens в связи со скандалом из-за поставок энергетического оборудования в Крым. "Нет. Абсолютно", - сказал "Интерфаксу" первый замглавы Минтранса Евгений Дитрих в... читать дальше

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Трое шахтеров остаются заблокированными в районе "310 горизонта" на руднике "Мир" в Якутии, заявил замглавым МЧС Владлен Аксенов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК). "На 310 горизонте проводим работы по отгрузке горной массы двумя погрузочными машинами, чтобы дойти до трех...

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Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон не стали отвечать на вопрос американской журналистки об антироссийских санкциях США. Встретившись в воскресенье в Маниле, главы внешнеполитических ведомств обменялись приветственными фразами и сказали несколько слов о...

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Следствие рассматривает версию о связи убийства директора "Океанариума" Андрея Чернова с его предпринимательской деятельностью, сообщает Следственный комитет России. "Следствием отрабатываются различные версии совершения преступления, в том числе и связанная с... читать дальше

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Генпрокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас прекратит свои полномочия в соответствии с решением, принятым Учредительным собранием страны, передает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП). Как отмечает агентство, такое решение было принято членами собрания единогласно.... читать дальше

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Сирийский вопрос был центральным на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Маниле "на полях" регионального форума АСЕАН. "Министры предметно обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в контексте реализации меморандума о создании зон деэскалации... читать дальше

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Великобритания согласна выплатить для урегулирования финансовых проблем, связанных с ее выходом из Евросоюза, 40 млрд евро, сообщила газета Sunday Telegraph. Брюссель оценивает взнос Великобритании за развод с ЕС в сумму до 100 млрд евро. Издание отмечает, что Лондон в качестве... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 60,3281 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 42,22 коп.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 71,6879 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,48 коп.

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Президент РФ Владимир Путин призвал региональные власти не заниматься "бюрократическим футболом" и прислушиваться к инициативам граждан. "Я не раз говорил, что игнорировать предложения граждан, заниматься бюрократическим футболом категорически неправильно", - сказал В.Путин на... читать дальше

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Военнослужащие Венесуэлы окружили здание генеральной прокуратуры в столице страны Каракасе, где находится генпрокурор Луиса Ортега Диас, передает Би-би-си. "Я осуждаю эту осаду и призываю мировое сообщество обратить внимание на эти нарушения", - написала она на своей страничке в... читать дальше

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Решение ЕС о включении в санкционный список двух сотрудников Минэнерго России вызывает недоумение, говорится в официальном заявлении российского ведомства. "Прежде всего, вмешательство в спор двух хозяйствующих субъектов является прямым нарушением международных правовых норм. С... читать дальше

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