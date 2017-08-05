ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,6879 руб.

5 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 71,6879 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,48 коп.

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Домашний стадион московского футбольного клуба "Локомотив" переименован в "РЖД Арену", сообщает пресс-служба клуба. "Сегодня исторический день для нашего клуба. Большая спортивная арена обрела новое название - "РЖД Арена". Малая спортивная арена получила название "Сапсан Арена",...

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Следователи в Москве возбудили уголовное дело после вооруженного нападения на директора "Океанариума" Андрея Чернова в Филевском парке, сообщается в субботу на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений,... читать дальше

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Госдепартамент США опубликовал официальное уведомление для ООН о выходе страны из Парижского соглашения по борьбе с климатическими изменениями. "Сегодня США подали в ООН уведомление о выходе из Парижского соглашения тогда, когда это станет возможным в соответствии с его... читать дальше

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Компания "АЛРОСА" займет сотрудников рудника "Мир" на других направлениях, если работа шахты долгое время не сможет быть восстановлена, заявил в субботу президент компании Сергей Иванов. "От лица руководства компании хочется заверить всех работников рудника "Мир", что в случае... читать дальше

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В составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Шелепиха" на западе Москвы планируется построить офисную башню с апартаментами высотой 130 м, заявил первый заместитель генерального директора АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев. "В рамках ТПУ будет построена башня высотой 130 м и... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО НК "Роснефть" по РСБУ в 1 полугодии 2017 года составила 146,3 млрд рублей, что в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно отчету, выручка увеличилась с 1,8 трлн руб. почти до 2,2 трлн руб. Себестоимость составила 1,7... Согласно отчету, выручка увеличилась с 1,8 трлн руб. почти до 2,2 трлн руб. Себестоимость составила 1,7... читать дальше

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Замедление инфляции в июле является системным и не связано с отдельными волатильными компонентами, считает ЦБ РФ. "По вышедшим данным (пока опубликован неполный список товаров и услуг), мы видим, что снижались годовые темпы роста цен на большинство товаров и услуг.... "По вышедшим данным (пока опубликован неполный список товаров и услуг), мы видим, что снижались годовые темпы роста цен на большинство товаров и услуг.... читать дальше

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АНК "Башнефть" в 1 полугодии 2017 года получила прибыль по РСБУ в размере почти 20 млрд руб. по сравнению с 17 млрд руб. годом ранее. Согласно отчету, выручка увеличилась с 213,3 млрд руб. до 250,4 млрд руб., себестоимость продаж выросла со 137,4 млрд руб. до 169 млрд...

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Спасательная операция по поиску девяти горняков в подтопленном руднике "Мир" в Якутии продолжается, сообщается на сайте главы республики Егора Борисова. "В данное время в шахте находятся более 100 спасателей, работает 34 единицы техники, спланированы мероприятия по её... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 60,3281 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 42,22 коп.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 71,6879 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,48 коп.

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Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 11,8 пункта (0,6%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1953,49 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь вернулся к... После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь вернулся к... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 23338,106 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 117,092 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3982 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,2722 руб. Минимальный курс евро составил 70,395 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,395 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 237 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9688 руб. Минимальный курс юаня составил 8,8919 руб., максимальный - 8,995... Минимальный курс юаня составил 8,8919 руб., максимальный - 8,995... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1939 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,2436 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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