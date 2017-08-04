Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,2838 руб.

4 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2814 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,2838 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,025 руб., максимальный - 60,45 руб. Было заключено 15053 сделки. Объем торгов составил 62527,35 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,215 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.