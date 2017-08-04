04 августа 2017 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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4 августа. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 07.08 по 13.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|07.08.2017
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Июнь 2017
|08.08.2017
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Июнь 2017
|08.08.2017
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Июнь 2017
|08.08.2017
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Июнь 2017
|08.08.2017
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Июль 2017
|09.08.2017
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Июнь 2017
|09.08.2017
|15:30
|Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США
|II квартал 2017
|09.08.2017
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Июнь 2017
|09.08.2017
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Июнь 2017
|09.08.2017
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 29 июля по 04 августа
|10.08.2017
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Июнь 2017
|10.08.2017
|11:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Июнь 2017
|10.08.2017
|11:30
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Июнь 2017
|10.08.2017
|11:30
|Промышленное производство в Великобритании
|Июнь 2017
|10.08.2017
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 30 июля по 05 августа
|10.08.2017
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Июль 2017
|10.08.2017
|15:30
|Индекс цен на новостройки в Канаде
|Июнь 2017
|10.08.2017
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 по 29 июля
|10.08.2017
|21:00
|Бюджет США
|Июль 2017
|11.08.2017
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Июль 2017
|11.08.2017
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Июль 2017
|11.08.2017
|11:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Июль 2017
|11.08.2017
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Июль 2017
|13.08.2017
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Июль 2017
Это автоматическое сообщение.
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