Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,648 руб.

4 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1152 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,648 руб.

Минимальный курс евро составил 71,515 руб., максимальный - 71,81 руб. Было заключено 3025 сделок. Объем торгов составил 12970,44 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,58 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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