Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,9647 руб.

4 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 583 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9647 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,955 руб., максимальный - 8,9709 руб. Было заключено 37 сделок. Объем торгов составил 127,73 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,968 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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