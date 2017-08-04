.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,9647 руб.
.
04 августа 2017 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,9647 руб.
|0
4 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 583 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9647 руб. Минимальный курс юаня составил 8,955 руб., максимальный - 8,9709 руб. Было заключено 37 сделок. Объем торгов составил 127,73 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,968 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
04 августа 2017 года 19:56
Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 11,8 пункта (0,6%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1953,49 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь вернулся к... читать дальше
.04 августа 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 4 августа снизилась на 0,50% и составила 23338,106 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 23338,106 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 117,092 млрд руб., или на...
.04 августа 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 237 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9688 руб. Минимальный курс юаня составил 8,8919 руб., максимальный - 8,995... читать дальше
.04 августа 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 60,2436 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1939 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,2436 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.04 августа 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3982 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,2722 руб. Минимальный курс евро составил 70,395 руб.,... читать дальше
.04 августа 2017 года 19:01
Ставка 1-го купона облигаций "Открытие холдинг" серий БО-П02 - БО-П04 общим объемом 30 млрд рублей - 11,5%
АО "Открытие холдинг" установило ставку 1-го купона облигаций серий БО-П02 - БО-П04 в размере 11,5% годовых, говорится в сообщениях компании. По облигациям БО-П02 объявлена годовая оферта, БО-П03 - оферта через 1,5 года, БО-П04 - через 2 года. Сбор заявок на... читать дальше
.04 августа 2017 года 19:00
Рынок акций РФ, открывшийся в миноре, и завершил пятницу снижением на неплохом внешнем фоне. Европейские фондовые индексы в начале торгов изменялись слабо и разнонаправленно, но довольно быстро скорректировались на повышение. Фондовые индексы... читать дальше
.04 августа 2017 года 18:54
Минторг США проводит расследование в отношении импорта маслин из Испании в связи жалобой Американской коалиции за справедливую торговлю зрелыми оливками на то, что зарубежные конкуренты поставляют свою продукцию по цене ниже справедливого уровня. Жесткая позиция... читать дальше
.04 августа 2017 года 18:48
По итогам января-июня т.г. чистая прибыль ПАО "Мосэнергосбыт" по МСФО составила 1,337 млрд руб. против 485 млн руб. за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании. Выручка составила 158,85 млрд руб. (+13%). Операционные расходы выросли на 12,3% - до... читать дальше
.04 августа 2017 года 18:40
Минсельхоз сообщил об итогах трехлетия продовольственного эмбарго, действующего в стране с 7 августа 2014 года. Так, согласно сообщению министерства, за счет реализации комплекса мер в сфере импортозамещения рост сельхозпроизводства за 3 года составил... читать дальше
.04 августа 2017 года 18:31
Июльский рост цен на услуги в РФ оказался ниже ожиданий, что указывает на сохраняющийся низкий потребспрос - Минэкономразвития
Инфляция в РФ, которая в июле составила 0,1%, оказалась ниже ожиданий в том числе из-за меньшего, чем предполагалось, роста цен на услуги, что связано с сохранением низкого спроса в этой сфере, прокомментировали "Интерфаксу" данные по инфляции в... читать дальше
.04 августа 2017 года 18:23
По итогам 1-го полугодия чистая прибыль Юникредит банка по МСФО выросла по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года на 22% - до 10,1 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации. Во 2-м квартале чистая прибыль банка составила 4,35... читать дальше
.04 августа 2017 года 18:17
Россия больше не пойдёт на уступки США и станет более прагматичной, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. "Сотрудничество с США Россия будет строить на сугубо прагматической основе, взаимодействуя только там, где это... читать дальше
.04 августа 2017 года 18:10
Нефтяные цены растут вечером в пятницу, однако завершают неделю снижением на фоне сигналов увеличения добычи как ОПЕК, так и США. Октябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:59 мск подорожали на $0,17 (0,33%) - до $52,18 за... читать дальше
.04 августа 2017 года 17:57
Экономическая комиссия ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) ожидает экономического роста в регионе в 2017 году на 1,1% после двух лет спада. В том числе в государствах Южной Америки рост составит 0,6%, в Карибском бассейне - 1,2%, в Центральной Америке и... читать дальше
.04 августа 2017 года 17:48
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил депутатам Госдумы взять на личный контроль завершение строительства жилых домов обманутых дольщиков. "Давайте по каждому дому брать и выводить. Надо брать депутатам Госдумы каждый дом на контроль. Берите на себя,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.