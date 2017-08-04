Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -241,4 млрд руб.

4 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 4 августа по данным на начало операционного дня выросло до -241,4 млрд руб.

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Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 11,8 пункта (0,6%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1953,49 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь вернулся к... После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь вернулся к... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 23338,106 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 117,092 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 237 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9688 руб. Минимальный курс юаня составил 8,8919 руб., максимальный - 8,995... Минимальный курс юаня составил 8,8919 руб., максимальный - 8,995... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1939 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,2436 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3982 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,2722 руб. Минимальный курс евро составил 70,395 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,395 руб.,... читать дальше

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АО "Открытие холдинг" установило ставку 1-го купона облигаций серий БО-П02 - БО-П04 в размере 11,5% годовых, говорится в сообщениях компании. По облигациям БО-П02 объявлена годовая оферта, БО-П03 - оферта через 1,5 года, БО-П04 - через 2 года. По облигациям БО-П02 объявлена годовая оферта, БО-П03 - оферта через 1,5 года, БО-П04 - через 2 года. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в миноре, и завершил пятницу снижением на неплохом внешнем фоне. Европейские фондовые индексы в начале торгов изменялись слабо и разнонаправленно, но довольно быстро скорректировались на повышение. Европейские фондовые индексы в начале торгов изменялись слабо и разнонаправленно, но довольно быстро скорректировались на повышение. Фондовые индексы... Фондовые индексы... читать дальше

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Минторг США проводит расследование в отношении импорта маслин из Испании в связи жалобой Американской коалиции за справедливую торговлю зрелыми оливками на то, что зарубежные конкуренты поставляют свою продукцию по цене ниже справедливого уровня. Жесткая позиция... Жесткая позиция... читать дальше

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По итогам января-июня т.г. чистая прибыль ПАО "Мосэнергосбыт" по МСФО составила 1,337 млрд руб. против 485 млн руб. за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании. Выручка составила 158,85 млрд руб. (+13%). Операционные расходы выросли на 12,3% - до... Выручка составила 158,85 млрд руб. (+13%). Операционные расходы выросли на 12,3% - до... читать дальше

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Минсельхоз сообщил об итогах трехлетия продовольственного эмбарго, действующего в стране с 7 августа 2014 года. Так, согласно сообщению министерства, за счет реализации комплекса мер в сфере импортозамещения рост сельхозпроизводства за 3 года составил... читать дальше

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Инфляция в РФ, которая в июле составила 0,1%, оказалась ниже ожиданий в том числе из-за меньшего, чем предполагалось, роста цен на услуги, что связано с сохранением низкого спроса в этой сфере, прокомментировали "Интерфаксу" данные по инфляции в... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия чистая прибыль Юникредит банка по МСФО выросла по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года на 22% - до 10,1 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации. Во 2-м квартале чистая прибыль банка составила 4,35... Во 2-м квартале чистая прибыль банка составила 4,35... читать дальше

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Россия больше не пойдёт на уступки США и станет более прагматичной, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. "Сотрудничество с США Россия будет строить на сугубо прагматической основе, взаимодействуя только там, где это... "Сотрудничество с США Россия будет строить на сугубо прагматической основе, взаимодействуя только там, где это... читать дальше

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Нефтяные цены растут вечером в пятницу, однако завершают неделю снижением на фоне сигналов увеличения добычи как ОПЕК, так и США. Октябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:59 мск подорожали на $0,17 (0,33%) - до $52,18 за... Октябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:59 мск подорожали на $0,17 (0,33%) - до $52,18 за... читать дальше

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Экономическая комиссия ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) ожидает экономического роста в регионе в 2017 году на 1,1% после двух лет спада. В том числе в государствах Южной Америки рост составит 0,6%, в Карибском бассейне - 1,2%, в Центральной Америке и... читать дальше

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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил депутатам Госдумы взять на личный контроль завершение строительства жилых домов обманутых дольщиков. "Давайте по каждому дому брать и выводить. Надо брать депутатам Госдумы каждый дом на контроль. Берите на себя,... "Давайте по каждому дому брать и выводить. Надо брать депутатам Госдумы каждый дом на контроль. Берите на себя,... читать дальше

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