Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1981,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 865,46 млрд руб.

4 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 августа составили по Российской Федерации 1981,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1680,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1787,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1478,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 августа составили 865,46 млрд руб. против 793,68355 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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