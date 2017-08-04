04 августа 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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4 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Июнь 2017
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Июнь 2017
|15:30
|Безработица в Канаде
|Июль 2017
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Июнь 2017
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Июль 2017
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Июль 2017
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04 августа 2017 года 09:15
Курс доллара США опускается к евро в пятницу и стабилизировался в паре с иеной на минимальном уровне за семь недель, инвесторы ожидают статданных по рынку труда США. Индекс, отслеживающий динамику доллара к 10 основным мировым валютам, с начала недели опустился на... читать дальше
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04 августа 2017 года 09:10
Президент РФ Владимир Путин заявил, что подумает о том, баллотироваться ли ему на пост президента РФ на следующий срок.
В ходе совещания по вопросам ликвидации пожара в Бурятии и Иркутской области, которое провел глава государства в четверг, с участниками мероприятия в... читать дальше
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04 августа 2017 года 08:58
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в пятницу в ожидании свежих данных о занятости в США.
Вместе с тем рынки внимательно следят и за политическими новостями из США, где спецпрокурор США Роберт Мюллер, возглавляющий расследование... читать дальше
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04 августа 2017 года 08:54
августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 августа однодневные биржевые облигации серии КС-2-121 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше
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04 августа 2017 года 08:52
Добыча золота в мире начнет снижаться с 2019 года, прогнозирует World Gold Council (WGC). Как говорится в материалах совета, несмотря на то, что несколько крупных проектов планируются к запуску до конца 2017 года, в целом портфель проектов слабый. Крупные золотодобытчики... читать дальше
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04 августа 2017 года 08:43
Американские фондовые индексы завершили умеренными и разнонаправленными изменениями, причем индекс Dow Jones Industrial Average продемонстрировал рост по итогам восьмой сессии подряд.
Статданные, опубликованные в четверг, указали на снижение числа заявок на пособие по... читать дальше
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04 августа 2017 года 08:32
В январе-апреле экспорт из Финляндии на российский рынок увеличился примерно на 20%, свидетельствуют данные финской таможни. Наиболее существенное повышение спроса было отмечено на станки, оборудование, а также бумагу и картон. Как отмечают финские СМИ, поставки из Финляндии в... читать дальше
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04 августа 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 4031,81 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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04 августа 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 76361,95 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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04 августа 2017 года 08:23
Инвесторы готовы к постепенному сокращению объема активов на балансе Федеральной резервной системы (ФРС), полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен. По его словам, действия центробанка в этом направлении не взволнуют рынки. "Я думаю, очень... читать дальше
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04 августа 2017 года 08:12
Большинство фондовых индексов стран Западной Европы в четверг выросли, одним из исключений стал германский рынок.
Розничные продажи в еврозоне повысились в июне на 0,5% относительно предыдущего месяца и на 3,1% в годовом выражении. Таким образом, рост показателей... читать дальше
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04 августа 2017 года 08:06
По итогам торгов 3 августа стоимость октябрьского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне снизилась на $0,35 (0,7%) и составила $52,01 за баррель.
Сентябрьский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX просел на $0,56 (1,1%) и составил... читать дальше
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04 августа 2017 года 08:03
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 августа, составляет 71,9527 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,61 коп.
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04 августа 2017 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 августа, составляет 60,7503 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,84 коп.
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04 августа 2017 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:00
Объем промышленных заказов в Германии
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03 августа 2017 года 19:54
Индекс ММВБ нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 0,19 пункта (0,01%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1965,29 пункта.
Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс... читать дальше
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