ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,9527 руб.

4 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 4 августа, составляет 71,9527 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,61 коп.

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Курс доллара США опускается к евро в пятницу и стабилизировался в паре с иеной на минимальном уровне за семь недель, инвесторы ожидают статданных по рынку труда США. Индекс, отслеживающий динамику доллара к 10 основным мировым валютам, с начала недели опустился на... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что подумает о том, баллотироваться ли ему на пост президента РФ на следующий срок. В ходе совещания по вопросам ликвидации пожара в Бурятии и Иркутской области, которое провел глава государства в четверг, с участниками мероприятия в... В ходе совещания по вопросам ликвидации пожара в Бурятии и Иркутской области, которое провел глава государства в четверг, с участниками мероприятия в... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в пятницу в ожидании свежих данных о занятости в США. Вместе с тем рынки внимательно следят и за политическими новостями из США, где спецпрокурор США Роберт Мюллер, возглавляющий расследование... Вместе с тем рынки внимательно следят и за политическими новостями из США, где спецпрокурор США Роберт Мюллер, возглавляющий расследование... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 августа однодневные биржевые облигации серии КС-2-121 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше

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Добыча золота в мире начнет снижаться с 2019 года, прогнозирует World Gold Council (WGC). Как говорится в материалах совета, несмотря на то, что несколько крупных проектов планируются к запуску до конца 2017 года, в целом портфель проектов слабый. Крупные золотодобытчики... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили умеренными и разнонаправленными изменениями, причем индекс Dow Jones Industrial Average продемонстрировал рост по итогам восьмой сессии подряд. Статданные, опубликованные в четверг, указали на снижение числа заявок на пособие по... Статданные, опубликованные в четверг, указали на снижение числа заявок на пособие по... читать дальше

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В январе-апреле экспорт из Финляндии на российский рынок увеличился примерно на 20%, свидетельствуют данные финской таможни. Наиболее существенное повышение спроса было отмечено на станки, оборудование, а также бумагу и картон. Как отмечают финские СМИ, поставки из Финляндии в... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 4031,81 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 76361,95 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Инвесторы готовы к постепенному сокращению объема активов на балансе Федеральной резервной системы (ФРС), полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен. По его словам, действия центробанка в этом направлении не взволнуют рынки. "Я думаю, очень... читать дальше

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Большинство фондовых индексов стран Западной Европы в четверг выросли, одним из исключений стал германский рынок. Розничные продажи в еврозоне повысились в июне на 0,5% относительно предыдущего месяца и на 3,1% в годовом выражении. Таким образом, рост показателей... Розничные продажи в еврозоне повысились в июне на 0,5% относительно предыдущего месяца и на 3,1% в годовом выражении. Таким образом, рост показателей... читать дальше

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По итогам торгов 3 августа стоимость октябрьского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне снизилась на $0,35 (0,7%) и составила $52,01 за баррель. Сентябрьский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX просел на $0,56 (1,1%) и составил... Сентябрьский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX просел на $0,56 (1,1%) и составил... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 августа, составляет 71,9527 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,61 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 августа, составляет 60,7503 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,84 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Объем промышленных заказов в Германии Объем промышленных заказов в Германии ... ... читать дальше

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Индекс ММВБ нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 0,19 пункта (0,01%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1965,29 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс... читать дальше

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