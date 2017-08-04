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04 августа 2017 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,9527 руб.
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4 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 августа, составляет 71,9527 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,61 коп.
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