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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,7503 руб.
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04 августа 2017 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,7503 руб.

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4 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 августа, составляет 60,7503 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,84 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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Статданные, опубликованные в четверг, указали на снижение числа заявок на пособие по...    читать дальше
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04 августа 2017 года 08:32
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04 августа 2017 года 08:30
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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 4031,81 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 76361,95 млн руб.

Эмитент

Выпуск

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04 августа 2017 года 08:23
Рынок готов к постепенному сокращению объема активов на балансе Федрезерва - глава ФРБ Бостона
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04 августа 2017 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,7503 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 августа, составляет 60,7503 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,84 коп.
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04 августа 2017 года 08:00
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Время

Публикация

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Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс...    читать дальше
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