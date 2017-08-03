03 августа 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
3 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Июнь 2017
|14:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Август 2017
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 23 по 29 июля
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 16 по 22 июля
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Июль 2017
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Июнь 2017
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Июнь 2017
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
03 августа 2017 года 13:16
Скорректированная операционная прибыль London Stock Exchange Group Plc (LSEG), оператора Лондонской фондовой биржи (LSE), в первом полугодии 2017 года выросла на 19,5% - до 398 млн фунтов стерлингов ($526,32 млн) с 333 млн фунтов годом ранее.
Показатель поднялся... читать дальше
.
03 августа 2017 года 13:15
После подъема индекс ММВБ вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс ММВБ повысился на 4,24 пункта (0,216%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1969,72 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1976,36 (+0,55%)... читать дальше
.
03 августа 2017 года 13:09
Президент России Владимир Путин поставил задачу отработать управленческие алгоритмы при реализации мегапроектов на Дальнем Востоке.
"Нужно в полной мере реализовать потенциал дальневосточных мегапроектов, в том числе как центров притяжения - частных капиталов малого и... читать дальше
.
03 августа 2017 года 13:08
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 августа, составляет 60,7503 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,84 коп.
Это автоматическое сообщение.
.
03 августа 2017 года 13:08
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 августа, составляет 71,9527 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,61 коп.
Это автоматическое сообщение.
.
03 августа 2017 года 13:05
Максимальное значение за неделю (с 27 июля по 3 августа) - 59,8787 руб. за доллар, минимальное значение - 58,7329 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 1,15 руб.
Это автоматическое сообщение.
.
03 августа 2017 года 13:03
Новые санкции США в отношении России не оказали непосредственного влияния на суверенные рейтинги РФ, говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.
Как отмечают эксперты агентства, рейтинги РФ по-прежнему поддерживаются сильным... читать дальше
.
03 августа 2017 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,88/61,49 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 7 коп., Cредний курс продажи...
.
03 августа 2017 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,45/61,03 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 7 коп., средний...
.
03 августа 2017 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 70,97/72,71 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 1 коп., Cредний курс продажи вырос на...
.
03 августа 2017 года 12:56
По окончании первого полугодия 2017 года настроения предпринимателей остаются пессимистичными, говорится в исследовании НАФИ. По оценке авторов исследования, "превалирование пессимизма демонстрирует, что этап кризиса не пройден, а напротив, российская экономика вступает в цикл... читать дальше
.
03 августа 2017 года 12:47
Мир уже больше года готовится к потенциальному дефолту Венесуэлы, и события последних недель - политический кризис, провальные выборы учредительного собрания, санкции США - все больше приближают его наступление, пишет The Wall Street Journal.
Вчера вероятность дефолта... читать дальше
.
03 августа 2017 года 12:39
Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 августа по 6 сентября 2017 года, составит 47,6 млрд рублей. Ежедневный объем покупки иностранной валюты будет эквивалентен 2,07 млрд рублей, сообщило... читать дальше
.
03 августа 2017 года 12:30
Доверие жителей еврозоны к евро и валютному блоку достигло максимума с 2004 года, свидетельствует итоги опроса, проведенного соцслужбой Eurobarometer по заказу Еврокомиссии.
Таким образом, оптимизм в еврозоне и Евросоюзе в целом продолжает расти после решения... читать дальше
.
03 августа 2017 года 12:24
В среднем две трети россиян считают, что качество продуктов из санкционных категорий за последний год не изменилось, говорится в исследовании компании Ромир. В конце 2015 года такой ответ давали около половины респондентов.
В августе 2014 года Россия в качестве... читать дальше
.
03 августа 2017 года 12:17
Новые санкции США не окажут влияния на "Транснефть", считает глава компании Николай Токарев.
"Нас, в принципе, никак не коснется, мы этот вопрос внимательно изучили, посмотрели. Дело в том, что мы закупаем и используем на 94% наше, отечественное оборудование. Есть... читать дальше
.