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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,5819 руб.
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03 августа 2017 года 08:03
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,5819 руб.
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3 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 60,5819 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 73,65 коп.
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03 августа 2017 года 13:16
Скорректированная операционная прибыль London Stock Exchange Group Plc (LSEG), оператора Лондонской фондовой биржи (LSE), в первом полугодии 2017 года выросла на 19,5% - до 398 млн фунтов стерлингов ($526,32 млн) с 333 млн фунтов годом ранее. Показатель поднялся... читать дальше
.03 августа 2017 года 13:15
После подъема индекс ММВБ вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс ММВБ повысился на 4,24 пункта (0,216%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1969,72 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1976,36 (+0,55%)... читать дальше
.03 августа 2017 года 13:09
Президент России Владимир Путин поставил задачу отработать управленческие алгоритмы при реализации мегапроектов на Дальнем Востоке. "Нужно в полной мере реализовать потенциал дальневосточных мегапроектов, в том числе как центров притяжения - частных капиталов малого и... читать дальше
.03 августа 2017 года 13:08
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 августа, составляет 60,7503 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,84 коп. Это автоматическое сообщение.
.03 августа 2017 года 13:08
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 августа, составляет 71,9527 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,61 коп. Это автоматическое сообщение.
.03 августа 2017 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 59,8787 руб.
Максимальное значение за неделю (с 27 июля по 3 августа) - 59,8787 руб. за доллар, минимальное значение - 58,7329 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 1,15 руб. Это автоматическое сообщение.
.03 августа 2017 года 13:03
Новые санкции США в отношении России не оказали непосредственного влияния на суверенные рейтинги РФ, говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings. Как отмечают эксперты агентства, рейтинги РФ по-прежнему поддерживаются сильным... читать дальше
.03 августа 2017 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 59,88/61,49 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,88/61,49 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 7 коп., Cредний курс продажи...
.03 августа 2017 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 3 августа средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 60,45/61,03 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,45/61,03 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 7 коп., средний...
.03 августа 2017 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 70,97/72,71 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 1 коп., Cредний курс продажи вырос на...
.03 августа 2017 года 12:56
По окончании первого полугодия 2017 года настроения предпринимателей остаются пессимистичными, говорится в исследовании НАФИ. По оценке авторов исследования, "превалирование пессимизма демонстрирует, что этап кризиса не пройден, а напротив, российская экономика вступает в цикл... читать дальше
.03 августа 2017 года 12:47
Мир уже больше года готовится к потенциальному дефолту Венесуэлы, и события последних недель - политический кризис, провальные выборы учредительного собрания, санкции США - все больше приближают его наступление, пишет The Wall Street Journal. Вчера вероятность дефолта... читать дальше
.03 августа 2017 года 12:39
Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 августа по 6 сентября 2017 года, составит 47,6 млрд рублей. Ежедневный объем покупки иностранной валюты будет эквивалентен 2,07 млрд рублей, сообщило... читать дальше
.03 августа 2017 года 12:30
Доверие жителей еврозоны к евро и валютному блоку достигло максимума с 2004 года, свидетельствует итоги опроса, проведенного соцслужбой Eurobarometer по заказу Еврокомиссии. Таким образом, оптимизм в еврозоне и Евросоюзе в целом продолжает расти после решения... читать дальше
.03 августа 2017 года 12:24
В среднем две трети россиян считают, что качество продуктов из санкционных категорий за последний год не изменилось, говорится в исследовании компании Ромир. В конце 2015 года такой ответ давали около половины респондентов. В августе 2014 года Россия в качестве... читать дальше
.03 августа 2017 года 12:17
Новые санкции США не окажут влияния на "Транснефть", считает глава компании Николай Токарев. "Нас, в принципе, никак не коснется, мы этот вопрос внимательно изучили, посмотрели. Дело в том, что мы закупаем и используем на 94% наше, отечественное оборудование. Есть... читать дальше
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