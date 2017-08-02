Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 60,6344 руб.

2 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5760 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,6344 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,4025 руб., максимальный - 60,8425 руб. К этому времени была заключена 32771 сделка. Объем торгов составил 193515,06 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,605 руб. за доллар США.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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