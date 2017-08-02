Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,7778 руб.

2 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8233 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,7778 руб.

Минимальный курс евро составил 71,485 руб., максимальный - 72,1 руб. К этому времени было заключено 4625 сделок. Объем торгов составил 19518,61 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,885 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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