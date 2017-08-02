Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,008 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,9803 руб., максимальный - 9,0329 руб. Было заключено 65 сделок. Объем торгов составил 219,88 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,001 руб. за юань.

2 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 972 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,008 руб.

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Скорректированная операционная прибыль London Stock Exchange Group Plc (LSEG), оператора Лондонской фондовой биржи (LSE), в первом полугодии 2017 года выросла на 19,5% - до 398 млн фунтов стерлингов ($526,32 млн) с 333 млн фунтов годом ранее. Показатель поднялся... Показатель поднялся... читать дальше

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После подъема индекс ММВБ вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс ММВБ повысился на 4,24 пункта (0,216%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1969,72 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1976,36 (+0,55%)... читать дальше

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Президент России Владимир Путин поставил задачу отработать управленческие алгоритмы при реализации мегапроектов на Дальнем Востоке. "Нужно в полной мере реализовать потенциал дальневосточных мегапроектов, в том числе как центров притяжения - частных капиталов малого и... "Нужно в полной мере реализовать потенциал дальневосточных мегапроектов, в том числе как центров притяжения - частных капиталов малого и... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 августа, составляет 60,7503 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,84 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 августа, составляет 71,9527 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,61 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Максимальное значение за неделю (с 27 июля по 3 августа) - 59,8787 руб. за доллар, минимальное значение - 58,7329 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 1,15 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Новые санкции США в отношении России не оказали непосредственного влияния на суверенные рейтинги РФ, говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings. Как отмечают эксперты агентства, рейтинги РФ по-прежнему поддерживаются сильным... Как отмечают эксперты агентства, рейтинги РФ по-прежнему поддерживаются сильным... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,88/61,49 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 7 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,45/61,03 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 7 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 70,97/72,71 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 1 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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По окончании первого полугодия 2017 года настроения предпринимателей остаются пессимистичными, говорится в исследовании НАФИ. По оценке авторов исследования, "превалирование пессимизма демонстрирует, что этап кризиса не пройден, а напротив, российская экономика вступает в цикл... читать дальше

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Мир уже больше года готовится к потенциальному дефолту Венесуэлы, и события последних недель - политический кризис, провальные выборы учредительного собрания, санкции США - все больше приближают его наступление, пишет The Wall Street Journal. Вчера вероятность дефолта... Вчера вероятность дефолта... читать дальше

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Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 августа по 6 сентября 2017 года, составит 47,6 млрд рублей. Ежедневный объем покупки иностранной валюты будет эквивалентен 2,07 млрд рублей, сообщило... читать дальше

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Доверие жителей еврозоны к евро и валютному блоку достигло максимума с 2004 года, свидетельствует итоги опроса, проведенного соцслужбой Eurobarometer по заказу Еврокомиссии. Таким образом, оптимизм в еврозоне и Евросоюзе в целом продолжает расти после решения... Таким образом, оптимизм в еврозоне и Евросоюзе в целом продолжает расти после решения... читать дальше

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В среднем две трети россиян считают, что качество продуктов из санкционных категорий за последний год не изменилось, говорится в исследовании компании Ромир. В конце 2015 года такой ответ давали около половины респондентов. В августе 2014 года Россия в качестве... В августе 2014 года Россия в качестве... читать дальше

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Новые санкции США не окажут влияния на "Транснефть", считает глава компании Николай Токарев. "Нас, в принципе, никак не коснется, мы этот вопрос внимательно изучили, посмотрели. Дело в том, что мы закупаем и используем на 94% наше, отечественное оборудование. Есть... "Нас, в принципе, никак не коснется, мы этот вопрос внимательно изучили, посмотрели. Дело в том, что мы закупаем и используем на 94% наше, отечественное оборудование. Есть... читать дальше

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