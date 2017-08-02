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Главная  /  Все новости  /  Запасы нефти в США упали за период с 21 июля по 28 июля на 1527 тыс. баррелей, бензина - упали на 2517 тыс. баррелей
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02 августа 2017 года 17:32

Запасы нефти в США упали за период с 21 июля по 28 июля на 1527 тыс. баррелей, бензина - упали на 2517 тыс. баррелей

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2 августа. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1527 тыс. баррелей - до 481,888 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина сократились на 2517 тыс. баррелей и составили 227,679 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 150 тыс. баррелей, достигнув 149,414 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 3100 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1000 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    США,  Нефть,  Запасы

 
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