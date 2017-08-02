ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,7313 руб.

2 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 2 августа, составляет 70,7313 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,10 коп.

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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает, что криптовалюты можно рассматривать как актив, а не валюту, но при этом следует аккуратно подходить к оценке их стоимости. "Надо их рассматривать не как валюты, все-таки использовать как валюты их сложно, нужно... "Надо их рассматривать не как валюты, все-таки использовать как валюты их сложно, нужно... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 60,5819 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 73,65 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 71,6866 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 95,53 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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ООО "Платежная система Виза", оператор платежной системы Visa в России, в 2016 году увеличило чистую прибыль в 1,4 раза - до 400,6 млн рублей, такие данные содержатся в системе "СПАРК-Интерфакс". Выручка компании выросла в 1,4 раза - до 8,39 млрд рублей, валовая прибыль... Выручка компании выросла в 1,4 раза - до 8,39 млрд рублей, валовая прибыль... читать дальше

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В июле 2017 года инфляционные ожидания населения на год вперед несколько возросли, оставаясь вблизи минимального значения за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Такая динамика носит временный характер и связана как... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 августа однодневные биржевые облигации серии КС-2-118 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9762% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8,69% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8,69% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Депутаты нижней палаты французского парламента поддержали первую крупную экономическую реформу Эмманюэля Макрона - реформу рынка труда. преодолела очередной барьер. Вчера Национальное собрание проголосовало за поправки, призванные сделать менее жесткой систему трудового права.... читать дальше

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Чистая прибыль французского банка Societe Generale в апреле-июне 2017 г. уменьшилась на 28% до 1,06 млрд евро с 1,46 млрд евро за сопоставимый период 2016 года. Результат соответствовал ожиданиям рынка, сообщается в отчетности банка. Показатель снизился из-за высоких судебных... читать дальше

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ОО "УАХМ-Финанс" (SPV-компания ООО "УфаАтомХимМаш") установило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 5,00-5,20% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. При этом по бумагам предусмотрена... При этом по бумагам предусмотрена... читать дальше

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Евро в ходе торгов на "Московской бирже" в среду днем превысил 72 рубля впервые с 26 сентября, доллар поднялся выше 60,6 рубля. По состоянию на 11:35 мск курс евро составил 72,01 руб., прибавив 64 копейки к уровню закрытия предыдущего дня и 1,28 руб. к курсу,... По состоянию на 11:35 мск курс евро составил 72,01 руб., прибавив 64 копейки к уровню закрытия предыдущего дня и 1,28 руб. к курсу,... читать дальше

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Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин не видит существенных рисков в росте внешних заимствований частными компаниями, но считает, что российские компании должны больше занимать внутри страны. "Экспорт в этом году активно растет, и никаких проблем с валютой в стране... "Экспорт в этом году активно растет, и никаких проблем с валютой в стране... читать дальше

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Сегодня в начале торгов европейские фондовые индексы изменяются разнонаправленно на фоне неоднородной отчетности компаний и снижения цен на сырьевые товары, включая нефть. Динамика евро и фунта стерлингов, которые держатся у многомесячных максимумов в паре с долларом... Динамика евро и фунта стерлингов, которые держатся у многомесячных максимумов в паре с долларом... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 5235 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 60,5819 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день вырос на 73,65 коп. - до 60,5819 руб.... читать дальше

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Вчера фондовый индекс финансовых компаний США достиг самой высокой отметки за почти 10 лет, обновив посткризисный максимум. Инвесторы продолжают надеяться на смягчение регулирования банковской отрасли и перекладываются из акций высокотехнологичных компаний в финансовый... Инвесторы продолжают надеяться на смягчение регулирования банковской отрасли и перекладываются из акций высокотехнологичных компаний в финансовый... читать дальше

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Х5 Retail Group, ведущий ритейлер на продовольственном рынке РФ, во втором квартале увеличила чистую прибыль на 30,1%, до 10,343 млрд рублей, сообщила компания. Этот показатель оказался ниже прогноза аналитиков, которые ожидали роста на 37,7%. Этот показатель оказался ниже прогноза аналитиков, которые ожидали роста на 37,7%. EBITDA во втором... EBITDA во втором... читать дальше

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