Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,9212 руб.

31 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 951 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9212 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,88 руб., максимальный - 8,9611 руб. Была заключена 81 сделка. Объем торгов составил 231,27 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,9261 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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