Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,0636 руб.

31 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5967 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0636 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,58 руб., максимальный - 60,3325 руб. Было заключено 20743 сделки. Объем торгов составил 99561,28 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,16 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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