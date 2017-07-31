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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 1 августа в размере 70,4603 руб.
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Позитивные тенденции в экономике осенью продолжат усиливаться
Рост ВВП РФ во 2-м квартале ускорился до 2,7%. Инфляция движется к уровню 3,8% по итогам года. Позитивные тенденции в экономике осенью могут продолжить усиливаться, уверен глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин
 
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Радикальную смену порядка перехода клиентов между пенсионными фондами предложила Национальная ассоциация НПФ, пишет "Коммерсант". Как сообщил президент ассоциации Константин Угрюмов, СРО предлагает ввести подачу заявлений исключительно через портал...
 
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Рост добычи газа в России до 2022 года будет составлять примерно по 1,5% в год, Международное энергетическое агентство (МЭА). По данным МЭА, с 640 млрд кубометров в 2016 году она может увеличиться до 700 млрд кубометров, пишут "Известия". Одной...
 
Концепция новой накопительной системы в РФ нуждается в доработке
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31 июля 2017 года 12:37

ЦБ РФ установил курс евро с 1 августа в размере 70,4603 руб.

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31 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 августа, составляет 70,4603 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 78,24 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
31 июля 2017 года 19:54
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 31 июля движется разнонаправленно
После подъема индекс ММВБ вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 2,78 пункта (0,145%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1919,53 пункта.

Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По...    читать дальше
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31 июля 2017 года 19:43
ЦБ 15 августа проведет аукцион по размещению 1-го выпуска купонных облигаций на 150 млрд руб
ЦБ РФ 15 августа проведет на "Московской бирже" аукцион по размещению первого выпуска купонных облигаций (КОБР) в объеме 150 млрд рублей по номиналу с погашением 15 ноября 2017 года, говорится в сообщении регулятора.

"Проведение указанного аукциона позволит кредитным...    читать дальше
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31 июля 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 31 июля выросла на 0,16% и составила 22976,304 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 22976,304 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 36,565 млрд руб., или на...
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31 июля 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,5515 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8008 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5515 руб.

Минимальный курс евро составил 69,975 руб.,...    читать дальше
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31 июля 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 60,0822 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5645 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0822 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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31 июля 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,9212 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 951 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9212 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,88 руб., максимальный - 8,9611...    читать дальше
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31 июля 2017 года 18:58
Рынок акций РФ завершил последние торги в июле ростом индекса ММВБ на 0,15% и снижением РТС на 0,72%
Рынок акций РФ в понедельник завершил без единой динамики фондовых индексов на фоне геополитической напряженности из-за взаимных санкций США и России, а также проседающей после ралли нефти, что нивелирует подъем индексов в Азии и Европе.

В понедельник выросли индексы в...    читать дальше
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31 июля 2017 года 18:56
Совкомбанк установил ставку 8-го купона бондов серии БО-01 на уровне 9,25%
овкомбанк установил ставку 8-го купона биржевых облигаций серии БО-01 на уровне 9,25% годовых, говорится в сообщении банка.

Размер купонного дохода на одну облигацию составит 46,12 рубля.

Банк разместил 1-й выпуск биржевых бондов на 2 млрд рублей в феврале 2014...    читать дальше
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31 июля 2017 года 18:53
Зампредседателя ФРС Фишер предупредил о рисках, сопутствующих низким процентным ставкам
Зампредседателя Федеральной резервной системы (ФРС) Стэнли Фишер в очередной раз затронул вопрос о низких уровнях процентных ставок в США и других странах мира, предупредив о сопутствующих рисках.

Ранее С.Фишер неоднократно заявлял, что низкий уровень равновесной...    читать дальше
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31 июля 2017 года 18:48
Чистые запасы иностранной валюты в Катаре в июне снизились на 30%
Чистые запасы иностранных валют в Катаре снизились в июне более чем на $10 млрд, сообщила арабская служба Sky News со ссылкой на данные Центрального банка страны.

В соответствии с банковской информацией, чистые запасы валюты снизились в абсолютном выражении с $34,8 млрд...    читать дальше
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31 июля 2017 года 18:41
РФ за полгода увеличила производство рыбной продукции на 4,3%
Россия в первом полугодии 2017 года произвела 2,654 млн тонн рыбной продукции, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росрыболовство со ссылкой на предварительные данные Росстата.

Увеличение произошло за счет производства готовой рыбы (на...    читать дальше
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31 июля 2017 года 18:33
Выращивание грибов могут включить в систему господдержки
Минсельхоз предлагает включить выращивание грибов в госпрограмму развития сельского хозяйства и распространить на это меры господдержки.

Проект соответствующего постановления правительства размещен на едином портале раскрытия информации. Он вносит изменения в правила...    читать дальше
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31 июля 2017 года 18:28
ОПЕК в июле увеличила добычу до 32,87 млн б/с - JBC Energy
Страны ОПЕК в июле увеличили добычу нефти на 210 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июнем - до 32,87 млн б/с, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на отчет консалтинговой фирмы JBC Energy.

ОПЕК в своем отчете, ссылаясь на вторичные источники данных, написала, что в...    читать дальше
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31 июля 2017 года 18:28
Ставка 1-го купона бондов Бинбанка серии БО-П05 на 3 млрд рублей - 11,15%
Бинбанк установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-П05 объемом 3 млрд рублей в размере 11,15% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на бумаги проходил 31 июля с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне...    читать дальше
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31 июля 2017 года 18:24
Путин подписал закон о требованиях к деловой репутации менеджмента и владельцев финорганизаций
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий список требований к деловой репутации собственников и руководителей финансовых организаций, а также ужесточающий наказание за несоблюдение этих требований. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой...    читать дальше
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31 июля 2017 года 18:21
Банк "Держава" выставил на 13 ноября оферту по облигациям БО-01 из-за понижения уровня листинга
Банк "Держава" выставил на 13 ноября оферту по своим биржевым облигациям серии БО-01 на сумму до 1 млрд рублей по цене 95% от номинала, говорится в сообщении банка.

Держатели бумаг могут предъявлять облигации к выкупу с 9 августа до 8 ноября.

Оферта...    читать дальше
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