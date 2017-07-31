ЦБ РФ установил курс евро с 1 августа в размере 70,4603 руб.

31 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 1 августа, составляет 70,4603 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 78,24 коп.

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После подъема индекс ММВБ вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 2,78 пункта (0,145%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1919,53 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше

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ЦБ РФ 15 августа проведет на "Московской бирже" аукцион по размещению первого выпуска купонных облигаций (КОБР) в объеме 150 млрд рублей по номиналу с погашением 15 ноября 2017 года, говорится в сообщении регулятора. "Проведение указанного аукциона позволит кредитным... "Проведение указанного аукциона позволит кредитным... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 22976,304 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 36,565 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8008 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5515 руб. Минимальный курс евро составил 69,975 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,975 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5645 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0822 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 951 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9212 руб. Минимальный курс юаня составил 8,88 руб., максимальный - 8,9611... Минимальный курс юаня составил 8,88 руб., максимальный - 8,9611... читать дальше

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Рынок акций РФ в понедельник завершил без единой динамики фондовых индексов на фоне геополитической напряженности из-за взаимных санкций США и России, а также проседающей после ралли нефти, что нивелирует подъем индексов в Азии и Европе. В понедельник выросли индексы в... В понедельник выросли индексы в... читать дальше

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овкомбанк установил ставку 8-го купона биржевых облигаций серии БО-01 на уровне 9,25% годовых, говорится в сообщении банка. Размер купонного дохода на одну облигацию составит 46,12 рубля. Размер купонного дохода на одну облигацию составит 46,12 рубля. Банк разместил 1-й выпуск биржевых бондов на 2 млрд рублей в феврале 2014... Банк разместил 1-й выпуск биржевых бондов на 2 млрд рублей в феврале 2014... читать дальше

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Зампредседателя Федеральной резервной системы (ФРС) Стэнли Фишер в очередной раз затронул вопрос о низких уровнях процентных ставок в США и других странах мира, предупредив о сопутствующих рисках. Ранее С.Фишер неоднократно заявлял, что низкий уровень равновесной... Ранее С.Фишер неоднократно заявлял, что низкий уровень равновесной... читать дальше

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Чистые запасы иностранных валют в Катаре снизились в июне более чем на $10 млрд, сообщила арабская служба Sky News со ссылкой на данные Центрального банка страны. В соответствии с банковской информацией, чистые запасы валюты снизились в абсолютном выражении с $34,8 млрд... В соответствии с банковской информацией, чистые запасы валюты снизились в абсолютном выражении с $34,8 млрд... читать дальше

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Россия в первом полугодии 2017 года произвела 2,654 млн тонн рыбной продукции, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росрыболовство со ссылкой на предварительные данные Росстата. Увеличение произошло за счет производства готовой рыбы (на... Увеличение произошло за счет производства готовой рыбы (на... читать дальше

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Минсельхоз предлагает включить выращивание грибов в госпрограмму развития сельского хозяйства и распространить на это меры господдержки. Проект соответствующего постановления правительства размещен на едином портале раскрытия информации. Он вносит изменения в правила... Проект соответствующего постановления правительства размещен на едином портале раскрытия информации. Он вносит изменения в правила... читать дальше

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Страны ОПЕК в июле увеличили добычу нефти на 210 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июнем - до 32,87 млн б/с, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на отчет консалтинговой фирмы JBC Energy. ОПЕК в своем отчете, ссылаясь на вторичные источники данных, написала, что в... ОПЕК в своем отчете, ссылаясь на вторичные источники данных, написала, что в... читать дальше

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Бинбанк установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-П05 объемом 3 млрд рублей в размере 11,15% годовых, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на бумаги проходил 31 июля с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне... Сбор заявок на бумаги проходил 31 июля с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий список требований к деловой репутации собственников и руководителей финансовых организаций, а также ужесточающий наказание за несоблюдение этих требований. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой... читать дальше

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Банк "Держава" выставил на 13 ноября оферту по своим биржевым облигациям серии БО-01 на сумму до 1 млрд рублей по цене 95% от номинала, говорится в сообщении банка. Держатели бумаг могут предъявлять облигации к выкупу с 9 августа до 8 ноября. Держатели бумаг могут предъявлять облигации к выкупу с 9 августа до 8 ноября. Оферта... Оферта... читать дальше

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