31 июля 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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31 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Июль 2017
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Июнь 2017
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Июнь 2017
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Июнь 2017
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Июнь 2017
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Июль 2017
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Июнь 2017
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Июнь 2017
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Июль 2017
Это автоматическое сообщение.
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31 июля 2017 года 19:54
После подъема индекс ММВБ вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 2,78 пункта (0,145%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1919,53 пункта.
Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше
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31 июля 2017 года 19:43
ЦБ РФ 15 августа проведет на "Московской бирже" аукцион по размещению первого выпуска купонных облигаций (КОБР) в объеме 150 млрд рублей по номиналу с погашением 15 ноября 2017 года, говорится в сообщении регулятора.
"Проведение указанного аукциона позволит кредитным... читать дальше
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31 июля 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 22976,304 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 36,565 млрд руб., или на...
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31 июля 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8008 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5515 руб.
Минимальный курс евро составил 69,975 руб.,... читать дальше
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31 июля 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5645 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0822 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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31 июля 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 951 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9212 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,88 руб., максимальный - 8,9611... читать дальше
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31 июля 2017 года 18:58
Рынок акций РФ в понедельник завершил без единой динамики фондовых индексов на фоне геополитической напряженности из-за взаимных санкций США и России, а также проседающей после ралли нефти, что нивелирует подъем индексов в Азии и Европе.
В понедельник выросли индексы в... читать дальше
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31 июля 2017 года 18:56
овкомбанк установил ставку 8-го купона биржевых облигаций серии БО-01 на уровне 9,25% годовых, говорится в сообщении банка.
Размер купонного дохода на одну облигацию составит 46,12 рубля.
Банк разместил 1-й выпуск биржевых бондов на 2 млрд рублей в феврале 2014... читать дальше
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31 июля 2017 года 18:53
Зампредседателя Федеральной резервной системы (ФРС) Стэнли Фишер в очередной раз затронул вопрос о низких уровнях процентных ставок в США и других странах мира, предупредив о сопутствующих рисках.
Ранее С.Фишер неоднократно заявлял, что низкий уровень равновесной... читать дальше
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31 июля 2017 года 18:48
Чистые запасы иностранных валют в Катаре снизились в июне более чем на $10 млрд, сообщила арабская служба Sky News со ссылкой на данные Центрального банка страны.
В соответствии с банковской информацией, чистые запасы валюты снизились в абсолютном выражении с $34,8 млрд... читать дальше
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31 июля 2017 года 18:41
Россия в первом полугодии 2017 года произвела 2,654 млн тонн рыбной продукции, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росрыболовство со ссылкой на предварительные данные Росстата.
Увеличение произошло за счет производства готовой рыбы (на... читать дальше
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31 июля 2017 года 18:33
Минсельхоз предлагает включить выращивание грибов в госпрограмму развития сельского хозяйства и распространить на это меры господдержки.
Проект соответствующего постановления правительства размещен на едином портале раскрытия информации. Он вносит изменения в правила... читать дальше
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31 июля 2017 года 18:28
Страны ОПЕК в июле увеличили добычу нефти на 210 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июнем - до 32,87 млн б/с, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на отчет консалтинговой фирмы JBC Energy.
ОПЕК в своем отчете, ссылаясь на вторичные источники данных, написала, что в... читать дальше
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31 июля 2017 года 18:28
Бинбанк установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-П05 объемом 3 млрд рублей в размере 11,15% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Сбор заявок на бумаги проходил 31 июля с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне... читать дальше
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31 июля 2017 года 18:24
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий список требований к деловой репутации собственников и руководителей финансовых организаций, а также ужесточающий наказание за несоблюдение этих требований. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой... читать дальше
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31 июля 2017 года 18:21
Банк "Держава" выставил на 13 ноября оферту по своим биржевым облигациям серии БО-01 на сумму до 1 млрд рублей по цене 95% от номинала, говорится в сообщении банка.
Держатели бумаг могут предъявлять облигации к выкупу с 9 августа до 8 ноября.
Оферта... читать дальше
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