Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8259 руб.

28 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 9 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8259 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,81 руб., максимальный - 8,843 руб. Было заключено 75 сделок. Объем торгов составил 156,71 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,843 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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