Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,4669 руб.

28 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 158 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,4669 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,3225 руб., максимальный - 59,6075 руб. Было заключено 15955 сделок. Объем торгов составил 77737,1 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,44 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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