Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,6079 руб.

28 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 107 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,6079 руб.

Минимальный курс евро составил 69,445 руб., максимальный - 69,725 руб. Было заключено 3107 сделок. Объем торгов составил 15375,63 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,695 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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