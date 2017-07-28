ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,6406 руб.

28 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 28 июля, составляет 69,6406 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,10 коп.

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Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 28,37 пункта (1,459%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1916,75 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 22939,739 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 285,007 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1586 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,7409 руб. Минимальный курс евро составил 69,49 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,49 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 563 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,5177 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 9 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8259 руб. Минимальный курс юаня составил 8,81 руб., максимальный - 8,843... Минимальный курс юаня составил 8,81 руб., максимальный - 8,843... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги падением из-за эскалации санкционного противостояния США и России, а также на фоне ухудшения конъюнктуры внешних фондовых площадок в связи с фиксацией прибыли игроками после успешной недели. Сдерживающим фактором выступила дорожающая... читать дальше

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Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном разъяснил решение Москвы о мерах в отношении американских дипломатов и дипсобственности в России. "С.Лавров подчеркнул, что решение уравнять количество сотрудников американских и... "С.Лавров подчеркнул, что решение уравнять количество сотрудников американских и... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, обсуждались отношения России и США, а также создание зон деэскалации в Сирии, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Состоялось обсуждение актуальных... "Состоялось обсуждение актуальных... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "ГМК "Норильский никель" по РСБУ в 1-м полугодии 2017 года снизилась на 45%, или в 1,8 раза, - до 50,232 млрд рублей по сравнению с 91,645 млрд руб., следует из материалов компании. Выручка "Норникеля" уменьшилась на 5,6% - до 192,275 млрд рублей,... Выручка "Норникеля" уменьшилась на 5,6% - до 192,275 млрд рублей,...

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Цены на нефть усилили рост на торгах в пятницу, внимание трейдеров направлено на еженедельные данные Baker Hughes о количестве действующих нефтедобывающих установок в США. Эксперты отмечают, что очередной отчет Baker Hughes станет важным показателем того, как... Эксперты отмечают, что очередной отчет Baker Hughes станет важным показателем того, как... читать дальше

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Агентство по охране окружающей среды (EPA) США разрешило сегодня Fiat Chrysler Automobiles (FCA) возобновить продажи новых внедорожников и пикапов с дизельными двигателями. В сообщении EPA говорится, что ведомство одобрило изменения программного обеспечения... В сообщении EPA говорится, что ведомство одобрило изменения программного обеспечения... читать дальше

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Медь продолжает дорожать, завершая неделю максимальным подъемом цены за 6 месяцев. Стоимость меди с поставкой через три месяца в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) увеличилась на 0,1% - до $6336 за тонну. Стоимость меди с поставкой через три месяца в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) увеличилась на 0,1% - до $6336 за тонну. Рост цены на этой неделе составит порядка... Рост цены на этой неделе составит порядка... читать дальше

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В январе-июне объем производства по группе "Высочайший" (GV Gold) составил 2,2 тонны (71 тыс. унций) золота, что на 15% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания объясняет это плановым сокращением объемов добычи руды (-13%) и вовлечением в... Компания объясняет это плановым сокращением объемов добычи руды (-13%) и вовлечением в... читать дальше

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Минэкономразвития РФ разрабатывает проект постановления правительства о переименовании должности главы ОАО "Российские железные дороги" из президента в гендиректора и увеличении срока его полномочий с 3 до 5 лет. Уведомление о начале разработки соответствующего документа... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 158 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,4669 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,3225 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 59,3225 руб.,... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в июле 2017 года снизился до 93,4 пункта с июньского уровня в 95,1 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение показателя в этом месяце стало минимальным с октября... читать дальше

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