Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,4511 руб.

27 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4584 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,4511 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,3275 руб., максимальный - 59,6425 руб. Было заключено 16364 сделки. Объем торгов составил 72293,84 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,42 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.