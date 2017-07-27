ЦБ РФ установил курс евро с 28 июля в размере 69,6406 руб.

27 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 28 июля, составляет 69,6406 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,10 коп.

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Индекс ММВБ продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 12,02 пункта (0,622%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1945,12 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 10,35... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 10,35... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 23224,746 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 56,063 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 471 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8252 руб. Минимальный курс юаня составил 8,806 руб., максимальный - 8,85... Минимальный курс юаня составил 8,806 руб., максимальный - 8,85... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3908 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,4584 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 872 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,5903 руб. Минимальный курс евро составил 69,1875 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,1875 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне стабилизации нефти и позитива на мировых фондовых рынках. Итоги заседания Федеральной резервной системы, которая сохранила базовую ставку в диапазоне 1-1,25% в соответствии с ожиданиями, поддержали рост на рынках. При этом... Итоги заседания Федеральной резервной системы, которая сохранила базовую ставку в диапазоне 1-1,25% в соответствии с ожиданиями, поддержали рост на рынках. При этом... читать дальше

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"АвтоВАЗ" почти в 7 раз снизил чистый убыток по МСФО в I полугодии 2017 г. по отношении к аналогичному периоду прошлого года, до 4 млрд руб. против 27 млрд руб. годом ранее, сообщила компания. "Группа "АвтоВАЗ" подчеркивает сохранение рисков, которые могут отрицательно... "Группа "АвтоВАЗ" подчеркивает сохранение рисков, которые могут отрицательно... читать дальше

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Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США на этой неделе впервые официально прокомментировала процесс первичного размещения токенов (Initial Coin Offering, ICO), пообещав применять к ним законы и нормы страны, регулирующие оборот ценных бумаг. В текущем году сделки... В текущем году сделки... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "МОЭСК" по РСБУ в 1-м полугодии 2017 года составила увеличилась на 36% - до 1,009 млрд руб. по сравнению с 741,6 млн руб. в январе-июне прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка компании поднялась на 6,2% и составила 70,657 млрд руб.,... Выручка компании поднялась на 6,2% и составила 70,657 млрд руб.,... читать дальше

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Банк Англии назначил на пост заместителя председателя по рынкам и банковскому сектору Дэвида Рэмсдена, занимающего в настоящее время должность главного экономического советника британского Минфина. Как говорится в пресс-релизе Центробанка, Д.Рэмсден приступит к... Как говорится в пресс-релизе Центробанка, Д.Рэмсден приступит к... читать дальше

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Чистая прибыль сербской "дочки" "Газпром нефти" NIS в 1-м полугодии 2017 года увеличилась в 4 раза - до 12,4 млрд динаров по сравнению с 3.1 млрд динаров в январе-июне прошлого года, говорится в сообщении NIS. Показатель EBITDA вырос на 71%, или в 1,7 раза, и составил... Показатель EBITDA вырос на 71%, или в 1,7 раза, и составил... читать дальше

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"Интерфакс" выпустил новый релиз системы СПАРК - версию 3.09, в которой, в частности, появился раздел о членстве в саморегулируемых организациях (СРО) и усовершенствован поиск взаимосвязей - теперь связи можно искать между списками компаний. Для раздела по СРО была... Для раздела по СРО была... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что в скором времени Россия и США перейдут к развитию взаимоотношений. "Надеюсь, сегодняшнее состояние дел когда-нибудь закончится, и мы перейдем в другое качество наших отношений, будем их укреплять, наращивать в интересах... "Надеюсь, сегодняшнее состояние дел когда-нибудь закончится, и мы перейдем в другое качество наших отношений, будем их укреплять, наращивать в интересах... читать дальше

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Базовая EBITDA De Beers, крупнейшего в мире по выручке производителя алмазов, в 1-м полугодии 2017 года подросла на 3% и составила $786 млн по сравнению с $766 млн в январе-июне 2016 года, говорится в сообщении Anglo American, контролирующей 85% алмазодобытчика. Рост... Рост... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что окончательного ответа Москвы на антироссийские санкции США пока нет. "Мы не видели еще окончательного варианта, поэтому окончательного мнения на этот счет у нас тоже нет", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам... читать дальше

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Основатель и гендиректор Amazon.com Inc. Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире, обойдя бывшего главу Microsoft Билла Гейтса, благодаря росту стоимости акций его компании, сообщает агентство Bloomberg. Б.Гейтс занимал первую строчку индекса миллиардеров с 2013... Б.Гейтс занимал первую строчку индекса миллиардеров с 2013... читать дальше

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