Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,6928 руб.

26 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 674 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,6928 руб.

Минимальный курс евро составил 69,59 руб., максимальный - 69,85 руб. Было заключено 3315 сделок. Объем торгов составил 15132,88 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,635 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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