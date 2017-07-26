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26 июля 2017 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,6928 руб.
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26 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 674 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,6928 руб. Минимальный курс евро составил 69,59 руб., максимальный - 69,85 руб. Было заключено 3315 сделок. Объем торгов составил 15132,88 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,635 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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