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Индекс ММВБ корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 9,37 пункта (0,487%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1933,1 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 23168,684 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 63,106 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2202 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,6791 руб. Минимальный курс евро составил 69,345 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,345 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 25 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8729 руб. Минимальный курс юаня составил 8,845 руб., максимальный - 8,891... Минимальный курс юаня составил 8,845 руб., максимальный - 8,891... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 370 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,8811 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ в среду завершил торги в плюсе по индексам вместе с подорожавшей нефтью. В Азии в среду динамика индексов оказалась разнополярной (выросла Япония, просел Китай). В Азии в среду динамика индексов оказалась разнополярной (выросла Япония, просел Китай). Продолжился подъем в Европе. Продолжился подъем в Европе. В плюсе торговалась Америка. В плюсе торговалась Америка. Вечером... Вечером... читать дальше

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Объемы валютных торгов в Лондоне резко увеличились, свидетельствуют данные Банка Англии: в апреле 2017 года среднесуточный показатель составлял $2,44 трлн. За полгода (по сравнению с октябрем 2016 года) объемы сделок с валютой подскочили на 12%, говорится в полугодовом... За полгода (по сравнению с октябрем 2016 года) объемы сделок с валютой подскочили на 12%, говорится в полугодовом... читать дальше

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Транснациональные корпорации используют сложные и разнообразные структуры для ухода от налогообложения, но при этом чаще всего выводят деньги в офшоры через пять развитых стран, говорится в исследовании ученых из Амстердамского университета, опубликованном в журнале... читать дальше

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ЦБ РФ направил в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет информацию о сомнительных сделках бывшего руководства и собственников Татфондбанка, говорится в пресс-релизе регулятора. Установлено, что экс-руководство банка совершало сделки с признаками вывода ликвидных... Установлено, что экс-руководство банка совершало сделки с признаками вывода ликвидных... читать дальше

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ЦБ РФ в первом полугодии направил 36 предписаний о замене руководителей и членов советов директоров кредитных организации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России. Предприсания были направлены в адрес 22 банков о замене 72 руководителей и членов советов... Предприсания были направлены в адрес 22 банков о замене 72 руководителей и членов советов... читать дальше

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Рейтинг инвестиционного климата в регионах РФ, созданный Агентством стратегических инициатив (АСИ), должен стать составной частью оценки деятельности властей субъектов Федерации, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно продолжить работу по созданию благоприятных... "Нужно продолжить работу по созданию благоприятных... читать дальше

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По итогам 2-го квартала корейская компания Samsung Electronics может продемонстрировать лучшие квартальные показатели в своей истории, обойдя главного конкурента на рынке смартфонов Apple по показателю операционной прибыли, тогда как выручка ее подразделения по производству... читать дальше

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Новые пятилетние гособлигации Греции на 3 млрд евро, прошедшие прайсинг во вторник, в среду заняли пятое место по объему торгов облигациями в евро на долговых рынках еврозоны, пишет Financial Times. Торги на так называемом "сером рынке" (до официального завершения... Торги на так называемом "сером рынке" (до официального завершения... читать дальше

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Акции Amazon.com Inc. растут на торгах в среду на 1,1%, благодаря чему ее капитализация выросла до $502,6 млрд, пишет Financial Times. Кроме Amazon, капитализацией свыше $500 млрд обладают только Apple, Microsoft и Alphabet. Кроме Amazon, капитализацией свыше $500 млрд обладают только Apple, Microsoft и Alphabet. C начала 2017 года рыночная... C начала 2017 года рыночная... читать дальше

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Американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc. организует первую в своей истории ярмарку вакансий 2 августа. Компания таким образом собирается ускорить процесс поиска кандидатов на 50 тыс. рабочих мест в США. Как говорится в сообщении Amazon, мероприятие пройдет в... Как говорится в сообщении Amazon, мероприятие пройдет в... читать дальше

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Минэкономразвития подготовило и внесло в правительство проект указа президента о проведении в 2018 году в России Года предпринимательства, сказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин журналистам в ходе посещения компании ООО "Торговый Дом Ярмарка" в... читать дальше

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