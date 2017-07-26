26 июля 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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26 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Июль 2017
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Июль 2017
|11:30
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|II квартал 2017
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Июнь 2017
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 15 по 21 июля
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Июль 2017
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26 июля 2017 года 19:55
Индекс ММВБ корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 9,37 пункта (0,487%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1933,1 пункта.
Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше
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26 июля 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 23168,684 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 63,106 млрд руб., или на...
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26 июля 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2202 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,6791 руб.
Минимальный курс евро составил 69,345 руб.,... читать дальше
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26 июля 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 25 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8729 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,845 руб., максимальный - 8,891... читать дальше
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26 июля 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 370 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,8811 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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26 июля 2017 года 18:59
Рынок акций РФ в среду завершил торги в плюсе по индексам вместе с подорожавшей нефтью.
В Азии в среду динамика индексов оказалась разнополярной (выросла Япония, просел Китай).
Продолжился подъем в Европе.
В плюсе торговалась Америка.
Вечером... читать дальше
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26 июля 2017 года 18:54
Объемы валютных торгов в Лондоне резко увеличились, свидетельствуют данные Банка Англии: в апреле 2017 года среднесуточный показатель составлял $2,44 трлн.
За полгода (по сравнению с октябрем 2016 года) объемы сделок с валютой подскочили на 12%, говорится в полугодовом... читать дальше
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26 июля 2017 года 18:49
Транснациональные корпорации используют сложные и разнообразные структуры для ухода от налогообложения, но при этом чаще всего выводят деньги в офшоры через пять развитых стран, говорится в исследовании ученых из Амстердамского университета, опубликованном в журнале... читать дальше
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26 июля 2017 года 18:44
ЦБ РФ направил в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет информацию о сомнительных сделках бывшего руководства и собственников Татфондбанка, говорится в пресс-релизе регулятора.
Установлено, что экс-руководство банка совершало сделки с признаками вывода ликвидных... читать дальше
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26 июля 2017 года 18:39
ЦБ РФ в первом полугодии направил 36 предписаний о замене руководителей и членов советов директоров кредитных организации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России.
Предприсания были направлены в адрес 22 банков о замене 72 руководителей и членов советов... читать дальше
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26 июля 2017 года 18:35
Рейтинг инвестиционного климата в регионах РФ, созданный Агентством стратегических инициатив (АСИ), должен стать составной частью оценки деятельности властей субъектов Федерации, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно продолжить работу по созданию благоприятных... читать дальше
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26 июля 2017 года 18:31
По итогам 2-го квартала корейская компания Samsung Electronics может продемонстрировать лучшие квартальные показатели в своей истории, обойдя главного конкурента на рынке смартфонов Apple по показателю операционной прибыли, тогда как выручка ее подразделения по производству... читать дальше
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26 июля 2017 года 18:25
Новые пятилетние гособлигации Греции на 3 млрд евро, прошедшие прайсинг во вторник, в среду заняли пятое место по объему торгов облигациями в евро на долговых рынках еврозоны, пишет Financial Times.
Торги на так называемом "сером рынке" (до официального завершения... читать дальше
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26 июля 2017 года 18:21
Акции Amazon.com Inc. растут на торгах в среду на 1,1%, благодаря чему ее капитализация выросла до $502,6 млрд, пишет Financial Times.
Кроме Amazon, капитализацией свыше $500 млрд обладают только Apple, Microsoft и Alphabet.
C начала 2017 года рыночная... читать дальше
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26 июля 2017 года 18:14
Американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc. организует первую в своей истории ярмарку вакансий 2 августа. Компания таким образом собирается ускорить процесс поиска кандидатов на 50 тыс. рабочих мест в США.
Как говорится в сообщении Amazon, мероприятие пройдет в... читать дальше
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26 июля 2017 года 18:04
Минэкономразвития подготовило и внесло в правительство проект указа президента о проведении в 2018 году в России Года предпринимательства, сказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин журналистам в ходе посещения компании ООО "Торговый Дом Ярмарка" в... читать дальше
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