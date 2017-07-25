Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -53,4 млрд руб.

25 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 июля по данным на начало операционного дня снизилось до -53,4 млрд руб.

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Американская компания McDonald's Corp. понизила выручку во втором квартале 2017 года и увеличила прибыль, при этом оба показателя превысили прогнозы рынка. Как сообщается в пресс-релизе McDonald's, ее чистая прибыль в апреле-июне поднялась на 28% - до $1,395 млрд, или... Как сообщается в пресс-релизе McDonald's, ее чистая прибыль в апреле-июне поднялась на 28% - до $1,395 млрд, или... читать дальше

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Минфин РФ определил круг высоколиквидных залогов, которые он будет требовать в обеспечение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), направленных на финансирование самоокупаемого инфраструктурного проекта, а также дополнил эту схему механизмом, аналогичным рыночному... читать дальше

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Чистая прибыль американского инжинирингового концерна United Technologies Corp. (UTC) во втором квартале 2017 года увеличилась на 4,4% - до $1,439 млрд, или $1,80 в расчете на акцию, по сравнению с $1,379 млрд, или $1,71 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого... читать дальше

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Министерство финансов России 26 июля проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26214 в объеме 15 млрд рублей, а также облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 29012 на сумму 15 млрд... читать дальше

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В этом году Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) будет докапитализирован, в том числе за счет собственной квоты на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), выделение средств по аналогичному механизму также планируется предусмотреть в бюджете на 2018 год и на... читать дальше

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Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ понизился на 10,87 пункта (0,563%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1920,88 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1936,25 (+0,23%) пункта,... читать дальше

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Американская компания Caterpillar Inc., крупнейший в мире производитель дорожно-строительного и горного оборудования, получила прибыль и выручку выше ожиданий во 2-м квартале 2017 года. Как говорится в отчетности компании, ее чистая прибыль в апреле-июне увеличилась до... Как говорится в отчетности компании, ее чистая прибыль в апреле-июне увеличилась до... читать дальше

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За первое полугодие 2017 года группа "Аэрофлот" перевезла 23 млн пассажиров, что на 16,6% превышает результат аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении группы. Авиакомпания "Аэрофлот" за январь-июнь увеличила перевозку пассажиров на 13,5% - до 15,2... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,3/60,53 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 13 коп., Cредний курс продажи упал...

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Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон о "лесной амнистии". Как отмечается в сообщении Росреестра, закон о "лесной амнистии" направлен на устранение противоречий государственных реестров – Единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного... читать дальше

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Автомобилестроительный концерн General Motors Co. (GM) снизил чистую прибыль по итогам 2-го квартала 2017 г. до $1,66 млрд, или $1,60 в расчете на акцию, против $2,87 млрд, или $1,81 на акцию, за аналогичный период прошлого года, говорится в пресс-релизе компании Столь... Столь... читать дальше

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Совет Федерации сегодня одобрил закон, который делает необязательным бесплатный провоз багажа при невозвратных авиабилетах. Для возвратных авиабилетов поправки в Воздушный кодекс сохраняют право пассажира брать багаж минимум 10 кг. Но невозвратный тариф "может не... Для возвратных авиабилетов поправки в Воздушный кодекс сохраняют право пассажира брать багаж минимум 10 кг. Но невозвратный тариф "может не... читать дальше

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Один из недавно утвержденных членов совета управляющих Банка Японии Гоши Катаока пообещал сделать все возможное, чтобы восстановить инфляцию в стране до целевого уровня - 2% годовых. Как пишет Financial Times, его заявления интонационно и по смыслу были очень близки к... Как пишет Financial Times, его заявления интонационно и по смыслу были очень близки к... читать дальше

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В среду, 26 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 9401,02 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В среду, 26 июля, ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 83916,54 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Почта банк в первом полугодии увеличил кредитный портфель по МСФО на 22%, до 142 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы по итогам заседания набсовета банка, посвященного итогам работы за январь-июнь 2017 года. Портфель кредитов наличными достиг 117 млрд рублей... Портфель кредитов наличными достиг 117 млрд рублей... читать дальше

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