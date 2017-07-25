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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Рост промпроизводства в июне замедлился до 3,5%
Рост промпроизводства в июне замедлился до 3,5% с 5,6% в мае, сообщил Росстат. Тем не менее динамика показателя оказалась лучше прогнозов аналитиков, ожидавших рост на 2,7%. За полугодие промпроизводство поднялось на 2%
 
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В России набирает обороты новый вид мошенничества: поверка счетчиков вне графика. Собственников квартир убеждают, что срок эксплуатации их счетчика истек и необходимо вызвать мастера, который проверит его исправность. При этом людей запугивают, что...
 
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Покупатели незаконно перепроданных квартир не должны лишаться недвижимости по искам госорганов и местных властей. Проект соответствующих поправок в Гражданский кодекс 24 июля поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности,...
 
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25 июля 2017 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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25 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:45 Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции Июль 2017
09:45 Цены производителей во Франции Июнь 2017
11:00 Индекс доверия к экономике Германии института Ifo Июль 2017
11:00 Объем промышленных заказов в Италии Май 2017
16:00 Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США Май 2017
17:00 Индекс доверия потребителей (Conference Board) Июль 2017
19:00 Данные о безработице во Франции Июнь 2017

Это автоматическое сообщение.


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НОВОСТИ
25 июля 2017 года 16:46
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Американская компания McDonald's Corp. понизила выручку во втором квартале 2017 года и увеличила прибыль, при этом оба показателя превысили прогнозы рынка.

Как сообщается в пресс-релизе McDonald's, ее чистая прибыль в апреле-июне поднялась на 28% - до $1,395 млрд, или...    читать дальше
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25 июля 2017 года 16:37
Минфин предложил аналог механизма margin call для проектов с долей ФНБ выше 40%
Минфин РФ определил круг высоколиквидных залогов, которые он будет требовать в обеспечение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), направленных на финансирование самоокупаемого инфраструктурного проекта, а также дополнил эту схему механизмом, аналогичным рыночному...    читать дальше
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25 июля 2017 года 16:29
Прибыль UTC во 2-м квартале выросла на 4%
Чистая прибыль американского инжинирингового концерна United Technologies Corp. (UTC) во втором квартале 2017 года увеличилась на 4,4% - до $1,439 млрд, или $1,80 в расчете на акцию, по сравнению с $1,379 млрд, или $1,71 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого...    читать дальше
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25 июля 2017 года 16:28
Минфин РФ 26 июля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26214 и 29012 на 30 млрд рублей
Министерство финансов России 26 июля проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26214 в объеме 15 млрд рублей, а также облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 29012 на сумму 15 млрд...    читать дальше
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25 июля 2017 года 16:21
РФПИ в 2017 году может быть докапитализирован, в том числе за счет квоты на средства ФНБ - источник
В этом году Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) будет докапитализирован, в том числе за счет собственной квоты на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), выделение средств по аналогичному механизму также планируется предусмотреть в бюджете на 2018 год и на...    читать дальше
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25 июля 2017 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 25 июля снижается
Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ понизился на 10,87 пункта (0,563%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1920,88 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1936,25 (+0,23%) пункта,...    читать дальше
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25 июля 2017 года 16:14
Прибыль Caterpillar за 2-й квартал превысила ожидания
Американская компания Caterpillar Inc., крупнейший в мире производитель дорожно-строительного и горного оборудования, получила прибыль и выручку выше ожиданий во 2-м квартале 2017 года.

Как говорится в отчетности компании, ее чистая прибыль в апреле-июне увеличилась до...    читать дальше
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25 июля 2017 года 16:03
Группа "Аэрофлот" за полгода увеличила перевозку пассажиров на 16,6%
За первое полугодие 2017 года группа "Аэрофлот" перевезла 23 млн пассажиров, что на 16,6% превышает результат аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении группы. Авиакомпания "Аэрофлот" за январь-июнь увеличила перевозку пассажиров на 13,5% - до 15,2...    читать дальше
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25 июля 2017 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 59,3/60,53 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,3/60,53 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 13 коп., Cредний курс продажи упал...
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25 июля 2017 года 15:55
Совет Федерации одобрил закон о "лесной амнистии"
Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон о "лесной амнистии". Как отмечается в сообщении Росреестра, закон о "лесной амнистии" направлен на устранение противоречий государственных реестров – Единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного...    читать дальше
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25 июля 2017 года 15:49
Скорректированный показатель прибыли GM за 2-й квартал оказался лучше ожиданий
Автомобилестроительный концерн General Motors Co. (GM) снизил чистую прибыль по итогам 2-го квартала 2017 г. до $1,66 млрд, или $1,60 в расчете на акцию, против $2,87 млрд, или $1,81 на акцию, за аналогичный период прошлого года, говорится в пресс-релизе компании

Столь...    читать дальше
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25 июля 2017 года 15:41
Сенаторы одобрили закон о необязательности бесплатного багажа при невозвратных авиабилетах
Совет Федерации сегодня одобрил закон, который делает необязательным бесплатный провоз багажа при невозвратных авиабилетах.

Для возвратных авиабилетов поправки в Воздушный кодекс сохраняют право пассажира брать багаж минимум 10 кг. Но невозвратный тариф "может не...    читать дальше
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25 июля 2017 года 15:32
Вернуть инфляцию в Японии на целевой уровень намерен новый член совета управляющих центробанка страны
Один из недавно утвержденных членов совета управляющих Банка Японии Гоши Катаока пообещал сделать все возможное, чтобы восстановить инфляцию в стране до целевого уровня - 2% годовых.

Как пишет Financial Times, его заявления интонационно и по смыслу были очень близки к...    читать дальше
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25 июля 2017 года 15:30
В среду, 26 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 9401,02 млн руб.
В среду, 26 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 9401,02 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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25 июля 2017 года 15:30
В среду, 26 июля, ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 83916,54 млн руб.
В среду, 26 июля, ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 83916,54 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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25 июля 2017 года 15:23
"Почта банк" за полугодие увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,5 раза
Почта банк в первом полугодии увеличил кредитный портфель по МСФО на 22%, до 142 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы по итогам заседания набсовета банка, посвященного итогам работы за январь-июнь 2017 года.

Портфель кредитов наличными достиг 117 млрд рублей...    читать дальше
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