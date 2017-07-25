25 июля 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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25 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Июль 2017
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Июнь 2017
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Июль 2017
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Май 2017
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Май 2017
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Июль 2017
|19:00
|Данные о безработице во Франции
|Июнь 2017
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25 июля 2017 года 16:46
Американская компания McDonald's Corp. понизила выручку во втором квартале 2017 года и увеличила прибыль, при этом оба показателя превысили прогнозы рынка.
Как сообщается в пресс-релизе McDonald's, ее чистая прибыль в апреле-июне поднялась на 28% - до $1,395 млрд, или... читать дальше
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25 июля 2017 года 16:37
Минфин РФ определил круг высоколиквидных залогов, которые он будет требовать в обеспечение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), направленных на финансирование самоокупаемого инфраструктурного проекта, а также дополнил эту схему механизмом, аналогичным рыночному... читать дальше
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25 июля 2017 года 16:29
Чистая прибыль американского инжинирингового концерна United Technologies Corp. (UTC) во втором квартале 2017 года увеличилась на 4,4% - до $1,439 млрд, или $1,80 в расчете на акцию, по сравнению с $1,379 млрд, или $1,71 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого... читать дальше
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25 июля 2017 года 16:28
Министерство финансов России 26 июля проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26214 в объеме 15 млрд рублей, а также облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 29012 на сумму 15 млрд... читать дальше
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25 июля 2017 года 16:21
В этом году Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) будет докапитализирован, в том числе за счет собственной квоты на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), выделение средств по аналогичному механизму также планируется предусмотреть в бюджете на 2018 год и на... читать дальше
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25 июля 2017 года 16:15
Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ понизился на 10,87 пункта (0,563%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1920,88 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1936,25 (+0,23%) пункта,... читать дальше
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25 июля 2017 года 16:14
Американская компания Caterpillar Inc., крупнейший в мире производитель дорожно-строительного и горного оборудования, получила прибыль и выручку выше ожиданий во 2-м квартале 2017 года.
Как говорится в отчетности компании, ее чистая прибыль в апреле-июне увеличилась до... читать дальше
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25 июля 2017 года 16:03
За первое полугодие 2017 года группа "Аэрофлот" перевезла 23 млн пассажиров, что на 16,6% превышает результат аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении группы. Авиакомпания "Аэрофлот" за январь-июнь увеличила перевозку пассажиров на 13,5% - до 15,2... читать дальше
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25 июля 2017 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,3/60,53 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 13 коп., Cредний курс продажи упал...
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25 июля 2017 года 15:55
Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон о "лесной амнистии". Как отмечается в сообщении Росреестра, закон о "лесной амнистии" направлен на устранение противоречий государственных реестров – Единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного... читать дальше
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25 июля 2017 года 15:49
Автомобилестроительный концерн General Motors Co. (GM) снизил чистую прибыль по итогам 2-го квартала 2017 г. до $1,66 млрд, или $1,60 в расчете на акцию, против $2,87 млрд, или $1,81 на акцию, за аналогичный период прошлого года, говорится в пресс-релизе компании
Столь... читать дальше
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25 июля 2017 года 15:41
Совет Федерации сегодня одобрил закон, который делает необязательным бесплатный провоз багажа при невозвратных авиабилетах.
Для возвратных авиабилетов поправки в Воздушный кодекс сохраняют право пассажира брать багаж минимум 10 кг. Но невозвратный тариф "может не... читать дальше
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25 июля 2017 года 15:32
Один из недавно утвержденных членов совета управляющих Банка Японии Гоши Катаока пообещал сделать все возможное, чтобы восстановить инфляцию в стране до целевого уровня - 2% годовых.
Как пишет Financial Times, его заявления интонационно и по смыслу были очень близки к... читать дальше
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25 июля 2017 года 15:30
В среду, 26 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 9401,02 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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25 июля 2017 года 15:30
В среду, 26 июля, ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 83916,54 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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25 июля 2017 года 15:23
Почта банк в первом полугодии увеличил кредитный портфель по МСФО на 22%, до 142 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы по итогам заседания набсовета банка, посвященного итогам работы за январь-июнь 2017 года.
Портфель кредитов наличными достиг 117 млрд рублей... читать дальше
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