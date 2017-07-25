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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 59,6572 руб.
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25 июля 2017 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 59,6572 руб.
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25 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 июля, составляет 59,6572 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 72,47 коп.
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25 июля 2017 года 16:46
Американская компания McDonald's Corp. понизила выручку во втором квартале 2017 года и увеличила прибыль, при этом оба показателя превысили прогнозы рынка. Как сообщается в пресс-релизе McDonald's, ее чистая прибыль в апреле-июне поднялась на 28% - до $1,395 млрд, или... читать дальше
.25 июля 2017 года 16:37
Минфин РФ определил круг высоколиквидных залогов, которые он будет требовать в обеспечение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), направленных на финансирование самоокупаемого инфраструктурного проекта, а также дополнил эту схему механизмом, аналогичным рыночному... читать дальше
.25 июля 2017 года 16:29
Чистая прибыль американского инжинирингового концерна United Technologies Corp. (UTC) во втором квартале 2017 года увеличилась на 4,4% - до $1,439 млрд, или $1,80 в расчете на акцию, по сравнению с $1,379 млрд, или $1,71 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого... читать дальше
.25 июля 2017 года 16:28
Министерство финансов России 26 июля проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26214 в объеме 15 млрд рублей, а также облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 29012 на сумму 15 млрд... читать дальше
.25 июля 2017 года 16:21
В этом году Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) будет докапитализирован, в том числе за счет собственной квоты на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), выделение средств по аналогичному механизму также планируется предусмотреть в бюджете на 2018 год и на... читать дальше
.25 июля 2017 года 16:15
Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ понизился на 10,87 пункта (0,563%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1920,88 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1936,25 (+0,23%) пункта,... читать дальше
.25 июля 2017 года 16:14
Американская компания Caterpillar Inc., крупнейший в мире производитель дорожно-строительного и горного оборудования, получила прибыль и выручку выше ожиданий во 2-м квартале 2017 года. Как говорится в отчетности компании, ее чистая прибыль в апреле-июне увеличилась до... читать дальше
.25 июля 2017 года 16:03
За первое полугодие 2017 года группа "Аэрофлот" перевезла 23 млн пассажиров, что на 16,6% превышает результат аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении группы. Авиакомпания "Аэрофлот" за январь-июнь увеличила перевозку пассажиров на 13,5% - до 15,2... читать дальше
.25 июля 2017 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 59,3/60,53 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,3/60,53 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 13 коп., Cредний курс продажи упал...
.25 июля 2017 года 15:55
Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон о "лесной амнистии". Как отмечается в сообщении Росреестра, закон о "лесной амнистии" направлен на устранение противоречий государственных реестров – Единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного... читать дальше
.25 июля 2017 года 15:49
Автомобилестроительный концерн General Motors Co. (GM) снизил чистую прибыль по итогам 2-го квартала 2017 г. до $1,66 млрд, или $1,60 в расчете на акцию, против $2,87 млрд, или $1,81 на акцию, за аналогичный период прошлого года, говорится в пресс-релизе компании Столь... читать дальше
.25 июля 2017 года 15:41
Совет Федерации сегодня одобрил закон, который делает необязательным бесплатный провоз багажа при невозвратных авиабилетах. Для возвратных авиабилетов поправки в Воздушный кодекс сохраняют право пассажира брать багаж минимум 10 кг. Но невозвратный тариф "может не... читать дальше
.25 июля 2017 года 15:32
Вернуть инфляцию в Японии на целевой уровень намерен новый член совета управляющих центробанка страны
Один из недавно утвержденных членов совета управляющих Банка Японии Гоши Катаока пообещал сделать все возможное, чтобы восстановить инфляцию в стране до целевого уровня - 2% годовых. Как пишет Financial Times, его заявления интонационно и по смыслу были очень близки к... читать дальше
.25 июля 2017 года 15:30
В среду, 26 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 9401,02 млн руб.
В среду, 26 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 9401,02 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.25 июля 2017 года 15:30
В среду, 26 июля, ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 83916,54 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.25 июля 2017 года 15:23
Почта банк в первом полугодии увеличил кредитный портфель по МСФО на 22%, до 142 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы по итогам заседания набсовета банка, посвященного итогам работы за январь-июнь 2017 года. Портфель кредитов наличными достиг 117 млрд рублей... читать дальше
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