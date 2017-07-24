Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,7874 руб.

24 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8992 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,7874 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,3475 руб., максимальный - 60,2 руб. Было заключено 24305 сделок. Объем торгов составил 126275,65 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,0825 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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