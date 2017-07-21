Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,7143 руб.

21 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 185 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7143 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,696 руб., максимальный - 8,7606 руб. Было заключено 118 сделок. Объем торгов составил 195,97 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,7606 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.