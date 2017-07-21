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21 июля 2017 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 58,8882 руб.
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21 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1880 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,8882 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,7325 руб., максимальный - 59,12 руб. Было заключено 16903 сделки. Объем торгов составил 71030,21 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,065 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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