21 июля 2017 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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21 июля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 24.07 по 30.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|24.07.2017
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Май 2017
|24.07.2017
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Июнь 2017
|25.07.2017
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Июль 2017
|25.07.2017
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Июнь 2017
|25.07.2017
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Июль 2017
|25.07.2017
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Май 2017
|25.07.2017
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Май 2017
|25.07.2017
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Июль 2017
|25.07.2017
|19:00
|Данные о безработице во Франции
|Июнь 2017
|26.07.2017
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Июль 2017
|26.07.2017
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Июль 2017
|26.07.2017
|11:30
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|II квартал 2017
|26.07.2017
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Июнь 2017
|26.07.2017
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 15 по 21 июля
|26.07.2017
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Июль 2017
|27.07.2017
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Июнь 2017
|27.07.2017
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 16 по 22 июля
|27.07.2017
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Июнь 2017
|27.07.2017
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Июнь 2017
|27.07.2017
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 09 по 15 июля
|28.07.2017
|08:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|II квартал 2017
|28.07.2017
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Июнь 2017
|28.07.2017
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Июль 2017
|28.07.2017
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Июль 2017
|28.07.2017
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Июль 2017
|28.07.2017
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Май 2017
|28.07.2017
|15:30
|Предварительная оценка ВВП США
|II квартал 2017
|28.07.2017
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Июль 2017
|29.07.2017
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Июль 2017
Это автоматическое сообщение.
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