Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,5637 руб.

21 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5850 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,5637 руб.

Минимальный курс евро составил 68,365 руб., максимальный - 68,8 руб. Было заключено 3012 сделок. Объем торгов составил 11848,83 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,5875 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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