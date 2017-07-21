ЦБ РФ установил курс евро с 22 июля в размере 68,6623 руб.

21 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 22 июля, составляет 68,6623 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 65,86 коп.

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Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 21,38 пункта (1,098%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1925,13 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 23251,574 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 243,175 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 185 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7143 руб. Минимальный курс юаня составил 8,696 руб., максимальный - 8,7606... Минимальный курс юаня составил 8,696 руб., максимальный - 8,7606... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5547 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,6894 руб. Минимальный курс евро составил 68,4225 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,4225 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 880 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,9671 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в миноре, и завершил пятницу в минусе на негативном внешнем фоне. Европейские фондовые индексы, стабильные в начале торгов, позже перебрались в красную зону. Европейские фондовые индексы, стабильные в начале торгов, позже перебрались в красную зону. Большинство фондовых индексов АТР упало по итогам торгов; сводный... Большинство фондовых индексов АТР упало по итогам торгов; сводный... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин, говоря о тех, кто критикует действующую власть в РФ, призвал их предлагать решения, в том числе по борьбе с коррупцией. "Действующую власть всегда есть за что критиковать. Но жизнь настолько сложна и многообразна, что решить все вопросы и... "Действующую власть всегда есть за что критиковать. Но жизнь настолько сложна и многообразна, что решить все вопросы и... читать дальше

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Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян заявил, что готов оставить свой пост, если от этого будет зависеть сохранение АРБ. В понедельник 8 крупнейших банков (Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие" и... В понедельник 8 крупнейших банков (Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие" и... читать дальше

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Министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов считает, что требования по контрольно-кассовой технике (ККТ) нужно адаптировать к возможностям сельских магазинов. "Предъявлять одинаковые требования к магазину крупной торговой сети в центре Пятигорска и к... "Предъявлять одинаковые требования к магазину крупной торговой сети в центре Пятигорска и к... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с воспитанниками образовательного центра одаренных детей "Сириус" рассказал, какие законы должны действовать в интернете, и заявил об отсутствии цензуры в России. "В интернете должны действовать такие же законы, как они... "В интернете должны действовать такие же законы, как они... читать дальше

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Цены на нефть опускаются в пятницу и по итогам недели на опасениях, что экспорт топлива странами ОПЕК в июле может стать рекордным с начала года. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:09 мск опустились на $0,67 (1,36%) - до... Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:09 мск опустились на $0,67 (1,36%) - до... читать дальше

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Bank of America Corp. (BofA) после завершения процесса выхода Великобритании из ЕС намерен перенести свои европейские операции из Лондона в столицу Ирландии Дублин. "Пока мы ждем ясности в отношении переговоров по Brexit, мы готовимся к тому, чтобы обеспечить нашим... "Пока мы ждем ясности в отношении переговоров по Brexit, мы готовимся к тому, чтобы обеспечить нашим... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о своем возможном преемнике, заявил, что кого бы президент ни предложил, выбор в конечном счете всегда делает народ. В ходе общения в Сочи В.Путина с воспитанниками образовательными центра одаренных детей "Сириус" один из... В ходе общения в Сочи В.Путина с воспитанниками образовательными центра одаренных детей "Сириус" один из... читать дальше

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Ритейлер "Магнит" снизил прогноз по капитальным затратам на 2017 год до 95-100 млрд рублей. "То, что я сейчас вижу: вероятнее всего, объем инвестиций в этом году будет находиться между 95 млрд рублей и 100 млрд рублей. Не очень понятно, смогут ли ребята, занимающиеся... "То, что я сейчас вижу: вероятнее всего, объем инвестиций в этом году будет находиться между 95 млрд рублей и 100 млрд рублей. Не очень понятно, смогут ли ребята, занимающиеся... читать дальше

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Осенью пройдет конкурс на поставку электробусов для Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "У Дмитрия Анатольевича Медведева (премьер-министра РФ) обсуждали вопросы электротранспорта. Готовимся осенью провести конкурс на закупку электробусов", - написал С.Собянин на... "У Дмитрия Анатольевича Медведева (премьер-министра РФ) обсуждали вопросы электротранспорта. Готовимся осенью провести конкурс на закупку электробусов", - написал С.Собянин на... читать дальше

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Российское руководство настороженно относится с биткойнам, так как сфера криптовалют недостаточно отрегулирована, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас есть биткойны и всякие другие валюты. Наше отношение сегодня к этому очень настороженное, потому что почти ничего... "У нас есть биткойны и всякие другие валюты. Наше отношение сегодня к этому очень настороженное, потому что почти ничего... читать дальше

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