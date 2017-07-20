Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,0762 руб.

20 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 690 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,0762 руб.

Минимальный курс доллара США составил 58,925 руб., максимальный - 59,2225 руб. Было заключено 14499 сделок. Объем торгов составил 59983,52 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,0675 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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