Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 67,9787 руб.

20 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2118 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,9787 руб.

Минимальный курс евро составил 67,85 руб., максимальный - 68,0875 руб. Было заключено 3206 сделок. Объем торгов составил 15313,43 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 67,8675 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.