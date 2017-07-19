Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,7583 руб.

19 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 139 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7583 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,731 руб., максимальный - 8,7845 руб. Было заключено 74 сделки. Объем торгов составил 207,79 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,731 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.