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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 7 июля по 14 июля на 4727 тыс. баррелей, бензина - упали на 4445 тыс. баррелей
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19 июля 2017 года 17:32
Запасы нефти в США упали за период с 7 июля по 14 июля на 4727 тыс. баррелей, бензина - упали на 4445 тыс. баррелей
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19 июля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4727 тыс. баррелей - до 490,623 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 4445 тыс. баррелей и составили 231,211 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2137 тыс. баррелей, достигнув 151,416 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 3500 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1300 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1200 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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