Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,1452 руб.

19 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 499 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,1452 руб.

Минимальный курс доллара США составил 58,98 руб., максимальный - 59,3825 руб. Было заключено 16238 сделок. Объем торгов составил 82784,25 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,17 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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