Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,1905 руб.

19 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1330 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,1905 руб.

Минимальный курс евро составил 68,0175 руб., максимальный - 68,46 руб. Было заключено 3440 сделок. Объем торгов составил 13434,97 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,1 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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