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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 июля
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19 июля 2017 года 15:02

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 июля

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19 июля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 20 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2361,5 (+0,12) руб./грамм; на серебро - 30,91 (+0,04) руб./грамм; на платину - 1754,2 (-9,54) руб./грамм; на палладий - 1641,82 (-3,57) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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НОВОСТИ
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К середине дня...    читать дальше
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Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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19 июля 2017 года 19:15
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2150 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,1424 руб.

Минимальный курс евро составил 67,8525 руб.,...    читать дальше
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19 июля 2017 года 19:01
Индекс ММВБ вырос на 0,2%, индекс РТС - на 0,5%
Рынок акций РФ, открывшийся более чем процентным падением, завершил среду в небольшом плюсе на позитивном внешнем фоне.

Европейские фондовые индексы демонстрировали позитивный настрой в ходе торгов

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в...    читать дальше
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19 июля 2017 года 18:58
В прошлом году сумма средств на счетах нефинансовых компаний США выросла на 9% - Moody's
В 2016 году сумма денежных средств на счетах нефинансовых компаний США увеличилась на 9,2% и достигла $1,84 трлн, пишет Financial Times со ссылкой на отчет международного рейтингового агентства Moody's.

Отмечается, что на пять компаний (Apple, Microsoft, Alphabet,...    читать дальше
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19 июля 2017 года 18:52
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Правительство Великобритании объявило об отмене всех комиссий за оплату товаров и услуг банковскими картами с 13 января 2018 года, рассчитывая, что этот шаг позволит британцам сэкономить миллионы фунтов в год.

В том числе будут отменены все дополнительные сборы,...    читать дальше
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19 июля 2017 года 18:45
В покупку жилья в США иностранцы вложили рекордные $153 млрд, китайцы лидируют 4-й год подряд
За 12 месяцев, завершившихся 31 марта 2017 года, иностранные граждане и недавние иммигранты вложили в покупку жилья на территории США рекордную сумму - $153 млрд, говорится в исследовании Национальной ассоциации риелторов (NAR) США.

Рост по сравнению с предыдущим...    читать дальше
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19 июля 2017 года 18:38
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В индустриальном парке "АвтоВАЗа" может быть создано до 5-6 тыс. рабочих мест, сообщил в среду в Пензе полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич.

По его словам, которые приводит пресс-служба полпредства, сейчас там уже работают почти 800 человек. "Предполагаем, что...    читать дальше
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19 июля 2017 года 18:30
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В частности, BP может организовать IPO подразделения уже во 2-м...    читать дальше
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19 июля 2017 года 18:22
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"Египетская сторона не выходит на контакт и не приглашает наших специалистов по безопасности на очередной...    читать дальше
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19 июля 2017 года 18:21
Бинбанк выкупил в рамках оферты 7% выпуска бондов БО-03 на 1,24 млрд рублей
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19 июля 2017 года 18:12
Президент утвердил изменения в закон о морских портах РФ
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в закон о морских портах, регулирующий отношения, связанные с созданием, развитием морских портов и осуществлением в них деятельности.

Как говорится в сообщении на сайте Кремля, изменения,...    читать дальше
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19 июля 2017 года 18:03
Нефть подскочила на данных о снижении запасов в США
Нефтяные цены начали резкий рост на данных о значительном сокращении запасов топлива в США по итогам минувшей недели.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:47 мск подорожали на $0,63 (1,29%) - до $49,47 за...    читать дальше
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19 июля 2017 года 17:56
В июне выпуск легковых авто в РФ вырос почти на 17% - Росстат
В июне производство легковых автомобилей в РФ выросло по сравнению с июнем 2016 г. на 16,9% - до 121 тыс. штук, говорится в сообщении Росстата.

По сравнению с маем 2017 г. выпуск вырос на 16,3%.

Производство грузовых автомобилей в июне выросло на 9,4% по...    читать дальше
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