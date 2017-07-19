Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 июля

19 июля. FINMARKET.RU -РФ с 20 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2361,5 (+0,12) руб./грамм; на серебро - 30,91 (+0,04) руб./грамм; на платину - 1754,2 (-9,54) руб./грамм; на палладий - 1641,82 (-3,57) руб./грамм.

.

После нулевого старта индекс ММВБ начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 4,18 пункта (0,215%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1951,89 пункта. К середине дня... К середине дня... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 23392,252 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 127,573 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 139 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7583 руб. Минимальный курс юаня составил 8,731 руб., максимальный - 8,7845... Минимальный курс юаня составил 8,731 руб., максимальный - 8,7845... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 495 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,1268 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2150 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,1424 руб. Минимальный курс евро составил 67,8525 руб.,... Минимальный курс евро составил 67,8525 руб.,... читать дальше

.

Рынок акций РФ, открывшийся более чем процентным падением, завершил среду в небольшом плюсе на позитивном внешнем фоне. Европейские фондовые индексы демонстрировали позитивный настрой в ходе торгов Европейские фондовые индексы демонстрировали позитивный настрой в ходе торгов Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в... Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в... читать дальше

.

В 2016 году сумма денежных средств на счетах нефинансовых компаний США увеличилась на 9,2% и достигла $1,84 трлн, пишет Financial Times со ссылкой на отчет международного рейтингового агентства Moody's. Отмечается, что на пять компаний (Apple, Microsoft, Alphabet,... Отмечается, что на пять компаний (Apple, Microsoft, Alphabet,... читать дальше

.

Правительство Великобритании объявило об отмене всех комиссий за оплату товаров и услуг банковскими картами с 13 января 2018 года, рассчитывая, что этот шаг позволит британцам сэкономить миллионы фунтов в год. В том числе будут отменены все дополнительные сборы,... В том числе будут отменены все дополнительные сборы,... читать дальше

.

За 12 месяцев, завершившихся 31 марта 2017 года, иностранные граждане и недавние иммигранты вложили в покупку жилья на территории США рекордную сумму - $153 млрд, говорится в исследовании Национальной ассоциации риелторов (NAR) США. Рост по сравнению с предыдущим... Рост по сравнению с предыдущим... читать дальше

.

В индустриальном парке "АвтоВАЗа" может быть создано до 5-6 тыс. рабочих мест, сообщил в среду в Пензе полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич. По его словам, которые приводит пресс-служба полпредства, сейчас там уже работают почти 800 человек. "Предполагаем, что... По его словам, которые приводит пресс-служба полпредства, сейчас там уже работают почти 800 человек. "Предполагаем, что... читать дальше

.

Британская нефтегазовая компания BP Plc рассматривает различные варианты для своего бизнеса по управлению нефтепроводами, газопроводами и нефтепродуктопроводами в США, говорится в сообщении компании. В частности, BP может организовать IPO подразделения уже во 2-м... В частности, BP может организовать IPO подразделения уже во 2-м... читать дальше

.

Прямое авиасообщение между Россией и Египтом скорее всего останется закрытым как минимум до конца 2017 года, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. "Египетская сторона не выходит на контакт и не приглашает наших специалистов по безопасности на очередной... "Египетская сторона не выходит на контакт и не приглашает наших специалистов по безопасности на очередной... читать дальше

.

Бинбанк выкупил в рамках оферты биржевые облигации серии БО-03 на 1,241 млрд рублей по цене 100% от номинала, говорится в сообщении банка. Объем выпуска в обращении составляет 18 млрд рублей, таким образом в рамках оферты банк выкупил около 7% выпуска.... Объем выпуска в обращении составляет 18 млрд рублей, таким образом в рамках оферты банк выкупил около 7% выпуска.... читать дальше

.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в закон о морских портах, регулирующий отношения, связанные с созданием, развитием морских портов и осуществлением в них деятельности. Как говорится в сообщении на сайте Кремля, изменения,... Как говорится в сообщении на сайте Кремля, изменения,... читать дальше

.

Нефтяные цены начали резкий рост на данных о значительном сокращении запасов топлива в США по итогам минувшей недели. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:47 мск подорожали на $0,63 (1,29%) - до $49,47 за... Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:47 мск подорожали на $0,63 (1,29%) - до $49,47 за... читать дальше

.

В июне производство легковых автомобилей в РФ выросло по сравнению с июнем 2016 г. на 16,9% - до 121 тыс. штук, говорится в сообщении Росстата. По сравнению с маем 2017 г. выпуск вырос на 16,3%. По сравнению с маем 2017 г. выпуск вырос на 16,3%. Производство грузовых автомобилей в июне выросло на 9,4% по... Производство грузовых автомобилей в июне выросло на 9,4% по... читать дальше

.