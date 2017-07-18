ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 59,0657 руб.

18 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 июля, составляет 59,0657 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 81,49 коп.

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Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 11,4 пункта (0,582%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1947,71 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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АО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) выкупило в рамках оферты 5 млн 978,084 тыс. биржевых облигаций серии БО-01 и 4 млн 946,982 тыс. бондов серии БО-02, говорится в сообщениях компании. Объем выпуска БО-01 в обращении составляет 6 млрд рублей, БО-02 - 5 млрд рублей.... Объем выпуска БО-01 в обращении составляет 6 млрд рублей, БО-02 - 5 млрд рублей.... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 23519,824 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 31,296 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 436 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,178 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4855 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,3523 руб. Минимальный курс евро составил 68,065 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,065 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 330 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7724 руб. Минимальный курс юаня составил 8,74 руб., максимальный - 8,806... Минимальный курс юаня составил 8,74 руб., максимальный - 8,806... читать дальше

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"Московская биржа" во вторник допустила к торгам и включила во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, биржевые облигации АО "Открытие холдинг" серий БО-П02 - БО-П04 общим объемом 30 млрд рублей, говорится в пресс-релизе биржи. Выпускам присвоены... Выпускам присвоены... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе из-за укрепления рубля и снижения мировых фондовых площадок. В Азии во вторник преобладал понижательный тренд. Негативное влияние на рынок Японии (индекс Nikkei 225 опустился к психологически важной отметке 20000 пунктов) оказало... В Азии во вторник преобладал понижательный тренд. Негативное влияние на рынок Японии (индекс Nikkei 225 опустился к психологически важной отметке 20000 пунктов) оказало... читать дальше

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Новые санкции США против России, одобренные Сенатом в июне, могут привести к потере рабочих мест в США и убыткам американских компаний от нефтегазовых проектов по всему миру, утверждают американские нефтяники. Законопроект, который Сенат утвердил в июне большинством в... Законопроект, который Сенат утвердил в июне большинством в... читать дальше

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В структуре центрального аппарата Минэкономразвития произошли изменения - в соответствии с приказом министра Максима Орешкина из состава министерства исключен департамент государственного регулирования в экономике и созданы департамент государственного управления и департамент... читать дальше

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Нефть дорожает на сообщении о том, что Саудовская Аравия рассматривает возможность сокращения экспорта на 1 млн баррелей в сутки. Как сообщила консалтинговая компания Petroleum Policy Intelligence, власти этой страны могут в одностороннем порядке снизить экспорт нефти еще на 1... читать дальше

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АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей в размере 12% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купоны - полугодовые.... Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купоны - полугодовые.... читать дальше

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Минэкономразвития внесло в правительство РФ законопроект, вводящий процедуру упрощенного банкротства граждан с долгами до 700 тыс. рублей, сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства. Ранее это предложение одобрил Минфин. Поправки в закон о банкротстве дополняют... Поправки в закон о банкротстве дополняют... читать дальше

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Отсутствие роуминга внутри России не окажет влияния на внутренний турпоток, заявил порталу "Интерфакс-Туризм" директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. "Конечно, туристам будет приятно, что они смогут меньше платить за услуги связи на отдыхе. Но заметного влияния на... читать дальше

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Банк Англии официально представил сегодня новую 10-фунтовую банкноту с изображением Джейн Остин. Презентация была проведена в Уинчестерском соборе, где похоронена писательница. Купюра напечатана на полимерном материале и имеет срок службы до 5 лет, в 2,5 раза дольше... Купюра напечатана на полимерном материале и имеет срок службы до 5 лет, в 2,5 раза дольше... читать дальше

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ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" и французский авиастроительный концерн Airbus в рамках авиасалона МАКС-2017 объявили о расширении стратегического партнерства Как говорится в сообщении "ВСМПО-Ависма", по итогам проведенных в 2016-2017 годах тендеров российская титановая... Как говорится в сообщении "ВСМПО-Ависма", по итогам проведенных в 2016-2017 годах тендеров российская титановая... читать дальше

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