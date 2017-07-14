Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,5841 руб.

14 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4387 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,5841 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,065 руб., максимальный - 59,9325 руб. Было заключено 21734 сделки. Объем торгов составил 89531,14 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,08 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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